Un médecin démystifie la croyance selon laquelle arracher un cheveu blanc en fait pousser d’autres

Alors que de nombreuses personnes s’inquiètent de voir apparaître leurs premiers cheveux blancs, une question persiste : arracher un cheveu gris favorise-t-il l’apparition de nouveaux ? Un médecin apporte son éclairage sur ce sujet fréquent.

Tl;dr Arracher un cheveu blanc n’en fait pas pousser d’autres.

Le follicule peut être endommagé par l’arrachage.

Préférez consulter un dermatologue pour la canitie précoce.

Qui ne s’est jamais surpris, face au miroir, à hésiter devant ce fameux cheveu argenté qui se détache sous la lumière de la salle de bain ? La tentation est grande de le retirer. Pourtant, une mise en garde traverse les générations : « Si tu arraches un cheveu blanc, dix repousseront à sa place ! » Cette croyance populaire a la vie dure, mais qu’en est-il réellement ?

L’avis médical tranche sur la question

Pour dissiper tout doute, la dermatologue Shivangi Rana intervient et précise que cette rumeur n’a aucun fondement scientifique. Selon elle, « C’est une idée reçue : arracher un cheveu blanc n’en fait pas pousser d’autres. » Chaque follicule pileux fonctionne de manière autonome et ne communique pas avec ses voisins pour déclencher l’apparition de nouveaux cheveux blancs. Biologiquement, il n’existe tout simplement aucun mécanisme capable d’expliquer une telle multiplication.

Les vrais risques liés à l’arrachage

Alors, pourrait-on s’autoriser à éliminer ces indésirables sans scrupule ? Pas si vite. Car si le mythe s’effondre, le geste n’est pas sans conséquences. « L’acte d’arracher cause un traumatisme au follicule capillaire. Résultat : il se peut que le cheveu arraché ne repousse jamais. » Un détail qui pèse dans la balance : à force, on risque d’appauvrir sa chevelure plutôt que de limiter l’apparition des cheveux gris.

Pour y voir plus clair, voici ce qu’il faut retenir :

Chaque follicule agit indépendamment , aucun effet domino possible.

, aucun effet domino possible. L’arrachage répété fragilise le cuir chevelu.

Gérer les cheveux blancs précocement : prévenir plutôt qu’arracher

Que faire alors si les cheveux blancs apparaissent tôt ? Plusieurs facteurs – hérédité, environnement, alimentation ou état de santé – entrent en jeu dans la canitie précoce. Pour les moins de 25 ans touchés par ce phénomène, la spécialiste conseille l’usage de sérums ciblés et d’antioxydants spécifiques. Dans tous les cas, une consultation chez un dermatologue permet d’adapter le traitement.

Quant aux autres, entre assumer sereinement sa crinière poivre et sel ou choisir de masquer ces signes du temps, il n’y a pas de mauvais choix. L’essentiel reste d’éviter l’arrachage impulsif et de privilégier une approche adaptée selon chaque situation.