TDAH : chez les enfants nés en fin d’année, un risque accru

D’autre part, Alain Weill, médecin de santé publique, avance l’idée que “peut-être qu’on sous-diagnostique les troubles des élèves plus âgés qui parviennent à les «compenser» par une plus grande maturité”.

Plusieurs hypothèses permettent d’expliquer ce phénomène. D’une part, les enfants les plus jeunes d’une classe pourraient se voir imposer des exigences scolaires disproportionnées à leur âge. Ces attentes pourraient, par conséquent, mener à des erreurs de diagnostic de TDAH ou de troubles d’apprentissage.

Le suivi d’une cohorte de plus de 4 millions d’enfants âgés de 5 à 10 ans, nés entre 2010 et 2016, a permis d’arriver à ces conclusions.

D’après une récente étude Epi-Phare , un regroupement de l’Agence du médicament (ANSM) et de l’ Assurance maladie , les enfants nés en fin d’année se voient prescrire davantage de méthylphénidate (Ritaline et génériques). Précisons que ce médicament est couramment utilisé pour traiter les troubles de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH).

Selon une étude menée sur plusieurs enfants français, une tendance biaisée a été observée en termes de prescription du traitement de l'hyperactivité (TDAH) et des séances d’orthophonie. Sommes-nous face à une généralisation abusive de ces prescriptions ?

