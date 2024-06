3 symptômes clé pour identifier le TDAH chez l’enfant

Le TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, est la maladie mentale la plus fréquente chez les enfants et peut être très handicapante, se manifestant par trois symptômes principaux. Quels sont ces symptômes alarmants ?

Il peut perturber considérablement la vie sociale, familiale et scolaire.

Les principaux symptômes comprennent l’inattention, l’impulsivité et l’hyperactivité.

Le TDAH est causé par des facteurs génétiques et environnementaux et peut être traité avec du méthylphénidate.

Le TDAH : un trouble courant, mais mal compris

Le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, ou TDAH, est un problème de santé mentale courant chez les enfants. Selon les statistiques, il touche environ 5% de la population globale et environ 5,9% des enfants scolarisés. C’est-à-dire qu’en moyenne, dans chaque classe, on peut trouver un ou deux élèves atteints de ce trouble.

Les impacts du TDAH sur la vie quotidienne

Le TDAH peut avoir une influence significative sur la vie quotidienne. Il peut perturber la vie sociale, la vie familiale et la vie scolaire. Les symptômes peuvent se manifester de différentes manières, mais trois principaux symptômes peuvent permettre de repérer ce trouble.

Les symptômes clés du TDAH

Le premier symptôme est le manque d’attention. Les enfants atteints de TDAH ont souvent du mal à se concentrer sur des tâches de longue durée, sont distraits et peuvent oublier facilement leurs devoirs. Le deuxième symptôme est l’impulsivité, qui se manifeste par des actions précipitées et des réponses rapides sans réflexion préalable. Enfin, le troisième symptôme, qui n’est pas toujours présent, est l’hyperactivité. Les enfants atteints de TDAH sont souvent en mouvement et ont du mal à rester assis.

Il est important de noter que ces symptômes peuvent varier d’un enfant à l’autre, et que certains enfants peuvent présenter des symptômes plus prédominants que d’autres. Par ailleurs, le TDAH est le résultat d’une accumulation de facteurs de risque génétiques et environnementaux.

La prise en charge du TDAH

Malgré l’absence de remède, la maladie peut être gérée grâce à un traitement par méthylphénidate, qui peut aider à rendre la vie quotidienne plus facile pour les enfants atteints de TDAH et leurs familles.