Sucre et hyperactivité des enfants : une idée reçue ?

Il est ainsi crucial de promouvoir une alimentation équilibrée et de favoriser une relation positive avec la nourriture. Plutôt que de considérer les sucreries comme une récompense, il serait préférable d’encourager des comportements positifs avec des gratifications non alimentaires, comme des activités amusantes ou des jouets.

Ceci dit, cela ne signifie pas que l’excès de sucre est sans conséquences. En effet, une consommation excessive de produits sucrés peut avoir un impact négatif sur la santé cognitive et physique des enfants. Des études ont montré que “le cerveau des enfants qui consomment davantage de collations sucrées est plus petit en volume, surtout dans le cortex frontal”.

Par exemple, dans une recherche publiée dans le “Journal of Abnormal Child Psychology”, “les parents qui s’attendaient à ce que leur enfant devienne hyperactif après consommation de sucre ont perçu cet effet, même si l’enfant n’avait reçu qu’un placebo sans sucre”. Ce qui démontre la force de nos croyances face à la réalité observable.

