Top 5 des plus grands producteurs mondiaux de tabac

Selon l'Organisation mondiale de la Santé, le tabagisme, considéré comme une des plus grandes menaces pour la santé publique, est toujours en hausse avec plus de 5,8 millions de tonnes de tabac produites en 2022. Comment peut-on inverser cette tendance ?

Tl;dr L’épidémie de tabagisme est une menace majeure pour la santé publique.

Plus de 5,8 millions de tonnes de tabac ont été produites en 2022.

La Chine, l’Inde, le Brésil, l’Indonésie et les États-Unis sont les plus grands producteurs.

Le marché du tabac génère environ 1 000 milliards de dollars de bénéfices chaque année.

Malgré les risques notoires pour la santé publique, l’épidémie de tabagisme ne montre aucun signe de ralentissement. L’Organisation mondiale de la Santé a clairement identifié ce fléau comme l’une des menaces les plus sérieuses pour notre bien-être collectif. Pourtant, les chiffres de production pour 2022 dépassent les 5,8 millions de tonnes de tabac dans le monde.

Les géants de la production de tabac

Il est crucial de noter que cette production massive n’est pas uniformément répartie. Quelques pays dominent le marché et sont responsables de la majeure partie de la production. Le « Top 5 » des plus grands producteurs de tabac comprend la Chine, l’Inde, le Brésil, l’Indonésie et les États-Unis.

La Chine en tête

“Un peu plus d’un tiers de la production mondiale de tabac” en 2022 est attribué à la Chine, selon les chiffres de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. La production de tabac de l’Empire du milieu a atteint 2 189 489 tonnes pour cette seule année.

Les poursuivants

Derrière la Chine, l’Inde et le Brésil sont respectivement les deuxième et troisième plus grands producteurs, avec 772 152 tonnes et 667 293 tonnes de tabac produites en 2022. L’Indonésie et les États-Unis complètent le top cinq, avec respectivement 225 579 tonnes et 202 920 tonnes de tabac produites.