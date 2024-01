Tout savoir des impacts à long terme de la grippe prolongée

Une recherche américaine a révélé que la grippe longue pourrait entraîner de graves complications de santé, particulièrement au niveau des poumons. Comment pouvons-nous nous protéger efficacement contre ces risques?

Tl;dr Une étude américaine souligne les dangers de la grippe longue.

Les personnes hospitalisées plus de 30 jours risquent des problèmes de santé majeurs.

La grippe longue entraîne des risques importants pour le système pulmonaire.

La vaccination joue un rôle crucial dans la prévention de ces complications.

La grippe longue, un danger pour la santé

Un avertissement provenant de l’autre côté de l’Atlantique nous alerte sur les dangers de la grippe longue. Une étude menée par l’École de médecine de l’université de Washington à Saint-Louis et publiée dans la prestigieuse revue «The Lancet Infectious Diseases», met en lumière les risques pour la santé associés à cette forme prolongée de la grippe.

Des risques majeurs après une longue hospitalisation

Les résultats de l’étude indiquent que les individus hospitalisés pour la grippe saisonnière ou le Covid-19 pendant plus de 30 jours sont confrontés à un risque accru de décès, de réadmission à l’hôpital et de graves problèmes de santé. Parmi les principales affections mentionnées, on retrouve les troubles pulmonaires, les angines, la tachycardie et le diabète de type 1.

Le rôle de la vaccination

Face à ces découvertes alarmantes, la vaccination apparaît comme une arme essentielle. Elle joue un rôle clé dans la prévention des formes sévères de la grippe saisonnière et du Covid-19. “Pour le COVID-19 comme pour la grippe saisonnière, les vaccinations peuvent contribuer à prévenir les maladies graves et à réduire le risque d’hospitalisation et de décès”, a déclaré Ziyad Al-Aly, l’un des auteurs de l’étude.

