Trop réfléchir peut-il vous conduire aux urgences ? Un médecin explique les risques

L’excès de pensées peut avoir des conséquences insoupçonnées sur la santé. Selon un médecin, ruminer constamment ses préoccupations pourrait mener à des problèmes physiques graves, parfois jusqu’à une admission aux urgences.

Tl;dr L’ hyperactivité mentale peut déclencher des attaques de panique .

peut déclencher des . Facteurs quotidiens comme le manque de sommeil aggravent le risque.

aggravent le risque. Sommeil, respiration, routines calmes aident à prévenir.

Le cercle vicieux de l’hyperactivité mentale

Derrière ce qui semble être une simple tendance à trop réfléchir, se cache parfois un véritable mécanisme physiologique. Lorsque l’on se perd dans un flot incessant de pensées — une remarque, un doute ou encore l’interminable « et si… » — il n’est pas rare de sentir son cœur s’emballer ou une angoisse monter. Selon le médecin ayurvédique Dr Jubair Ahmed, ces épisodes d’hyperactivité mentale ne sont pas anodins. À la longue, ils peuvent activer en silence la fameuse réponse du corps au danger : le fight-or-flight, ou réaction de fuite/combat.

Des déclencheurs quotidiens insidieux

Ce processus n’agit pas qu’au niveau psychologique : l’organisme tout entier est sollicité. L’activation du système d’alarme interne provoque la libération d’hormones du stress, accélère les battements cardiaques et rend la respiration plus superficielle. D’un point de vue physiologique, les muscles se tendent et une sensation étrange peut envahir le corps — autant de signaux que le cerveau interprète parfois comme des menaces réelles. Ce malentendu intérieur alimente alors la peur et débouche, chez certains, sur une authentique attaque de panique.

Selon le spécialiste, plusieurs facteurs du quotidien jouent un rôle aggravant. On pense notamment à :

Mauvais sommeil

Caféine excessive

Sauts de repas ou carences nutritionnelles

Émotions non digérées ou stress chronique

Des éléments souvent banalisés, mais qui fragilisent encore davantage l’équilibre émotionnel.

Miser sur des solutions simples et accessibles

Face à ce constat, Dr Ahmed préconise un retour aux fondamentaux pour prévenir la spirale infernale. Des nuits réparatrices, une consommation raisonnable de café ou thé et des exercices réguliers de respiration profonde pourraient suffire à apaiser les ruminations. Il rappelle également quelques pratiques issues de la tradition ayurvédique : instaurer une routine stable, privilégier des repas chauds pris à heures fixes, s’accorder des massages à l’huile pour détendre les nerfs ou adopter des exercices respiratoires doux.

Enfin, il insiste sur un point trop souvent négligé : reconnaître que les attaques de panique existent bel et bien, qu’elles sont fréquentes — et surtout traitables. « Vous n’êtes pas faible », martèle-t-il avec conviction. Un appel à la bienveillance envers soi-même… et à la vigilance face aux pièges invisibles du mental.