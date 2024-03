Trouble bipolaire : Le test sanguin pour le détecter arrive en France

Dès le premier avril, le test sanguin MyEDIT-B, une première en matière de détection du trouble bipolaire, sera disponible sur le marché français. Vous imaginez-vous l'impact de cette avancée pour la santé mentale ?

Tl;dr Un test sanguin pour le dépistage de la bipolarité lancé en France.

Le test, nommé myEDIT-B, serait une avancée majeure pour diagnostiquer la maladie.

La méthode se base sur l’étude d’éléments spécifiques dans le sang.

Le dépistage coûterait entre 800 et 900 euros, pour le moment non-remboursé.

Le défi du diagnostic de la bipolarité

A partir du 1er avril, un nouveau dispositif pourrait venir transformer nos méthodes de dépistage de la bipolarité. Il s’agit de myEDIT-B, le premier test sanguin au monde capable d’identifier ce trouble.

Cette avancée permettrait de simplifier le processus et de faciliter la tâche des professionnels de santé. Ce test, destiné aux personnes ayant déjà éprouvé plusieurs épisodes dépressifs, cherchera des biomarqueurs spécifiques dans le sang, signes potentiels de bipolarité.

Des biomarqueurs spécifiques de la maladie

Créé par Alcediag, une société biopharmaceutique située dans l’Hérault, ce test s’appuie sur une hypothèse fondamentale : “Quand le cœur ou le rein dysfonctionne, il émet dans le sang des signaux spécifiques de la maladie”, explique Alexandra Prieux, présidente d’Alcediag.

Ainsi, ils ont travaillé pendant dix ans pour définir ces “signaux”, appelés biomarqueurs, qui révèlent la présence du trouble.

Une révolution dans l’approche du trouble bipolaire

Cette innovation serait une véritable révolution pour les un à deux millions de personnes atteintes de bipolarité en France. Les diagnostics actuels reposent principalement sur l’observation clinique et les entretiens menés par un psychiatre.

Le test changerait donc la donne, permettant un diagnostic plus précoce et plus précis. Cette nouveauté serait particulièrement importante pour les patients qui vivent des formes de bipolarité moins marquées, souvent confondues avec la dépression.

L’ensemble a toutefois un coût

Il est important de noter que ce test a un coût. Valorisé entre 800 et 900 euros, il n’est, pour le moment, pas prévu d’être remboursé par la Sécurité sociale. Toutefois, la société aspire à aboutir à une prise en charge de l’Assurance maladie, mettant en avant le coût de sa conception et l’importance de ce test pour les patients atteints de bipolarité.

Actuellement, une étude d’utilité clinique est en cours pour mesurer l’impact de l’introduction de cette technologie sur la gestion de la maladie.