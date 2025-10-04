Un cardiologue dévoile les examens cardiaques incontournables à passer dès 30 ans

Un cardiologue met en lumière l’importance de certains examens cardiaques à partir de 30 ans, soulignant les tests clés à privilégier pour surveiller la santé du cœur et prévenir les maladies cardiovasculaires dès le début de l’âge adulte.

Tl;dr Les maladies cardiaques débutent silencieusement dès la trentaine.

Des bilans réguliers (tension, cholestérol, glycémie) sont essentiels.

Prévention : alimentation saine, activité physique, arrêt du tabac.

Un ennemi silencieux dès la trentaine

Si l’on croit souvent que les maladies cardiovasculaires frappent subitement à l’âge mûr, la réalité est plus sournoise : elles prennent racine bien avant, s’installant discrètement parfois dès la trentaine. À cet âge, alors que l’on se sent encore plein d’élan, le corps amorce déjà certaines mutations insidieuses. Il arrive que la force musculaire s’émousse légèrement, tandis que le métabolisme ralentit sans bruit et que quelques rondeurs s’installent autour de la taille. Même sans modification évidente du mode de vie, garder un poids stable devient soudain plus complexe.

Premiers signaux et dépistage précoce

Face à ces changements physiologiques naturels, il s’agit surtout de ne pas sous-estimer le risque croissant de développer une pathologie chronique telle qu’une maladie du cœur. Comme le souligne le Professeur Dr. Hemant Madan, un bilan médical adapté dès 30 ans s’impose pour évaluer ses facteurs de risque : antécédents familiaux, hygiène de vie ou contexte médical particulier. Car prendre soin de son cœur avant même l’apparition des symptômes permet souvent d’agir en prévention.

Certains examens deviennent alors incontournables :

Tension artérielle : indolore, mais potentiellement dévastatrice si elle n’est pas surveillée ; un contrôle annuel est conseillé.

: indolore, mais potentiellement dévastatrice si elle n’est pas surveillée ; un contrôle annuel est conseillé. Bilan lipidique : mesurer « bon » et « mauvais cholestérol », triglycérides et cholestérol total pour détecter toute anomalie qui obstrue les artères.

: mesurer « bon » et « mauvais cholestérol », triglycérides et cholestérol total pour détecter toute anomalie qui obstrue les artères. Taux de sucre sanguin : dépister précocement un début de diabète ou une prédisposition qui fragilise les vaisseaux.

: dépister précocement un début de diabète ou une prédisposition qui fragilise les vaisseaux. BMI et tour de taille : surveiller la masse corporelle et éviter l’accumulation abdominale.

D’autres tests – ECG, épreuve d’effort ou examens d’imagerie – seront proposés selon les antécédents ou la présence de symptômes comme des palpitations ou une gêne thoracique.

Prévenir plutôt que guérir : les gestes clés après 30 ans

Dans cette démarche de vigilance, tout ne repose pas uniquement sur la médecine technique. Les choix quotidiens jouent un rôle déterminant. Quelques repères simples permettent déjà d’inverser durablement la tendance :

Privilégier une alimentation équilibrée pauvre en produits industriels, mais riche en fruits, légumes et céréales complètes,

Bouger régulièrement – viser au minimum 150 minutes d’activité physique modérée chaque semaine,

Renoncer au tabac et limiter sa consommation d’alcool,

Soigner son sommeil et gérer le stress chronique.

Ces mesures relèvent parfois plus du bon sens que du parcours médicalisé traditionnel, mais font toute la différence sur le long terme.

L’heure du bilan… avant qu’il ne soit trop tard

Franchir le cap des 30 ans devrait s’envisager non seulement sous l’angle professionnel ou familial, mais aussi comme une occasion d’établir un vrai dialogue avec son propre corps. En combinant bilans réguliers adaptés à chaque profil avec ces réflexes préventifs indispensables, il devient possible de déjouer ce fléau silencieux bien avant qu’il ne se manifeste pleinement. Et ainsi donner à son cœur toutes les chances de rester fidèle compagnon pour les décennies à venir.