Un complément quotidien peu onéreux semble stimuler les fonctions cérébrales chez les personnes âgées

Il semble qu'un complément alimentaire économique pris quotidiennement améliore les fonctions cérébrales chez les personnes âgées.

Tl;dr Des suppléments de protéines et de prébiotiques améliorent la mémoire chez les plus de 60 ans.

Les prébiotiques, disponibles en vente libre, stimulent les microbes intestinaux bénéfiques.

Les recherches sur les liens entre intestin et cerveau pourraient aider à vivre plus sainement et plus longtemps.

Des suppléments pour un cerveau vieillissant

Il semblerait que ce qui est bénéfique pour votre ventre en vieillissant est également bénéfique pour votre cerveau. Une étude menée sur des jumeaux, la première de ce genre, a découvert que la prise quotidienne de suppléments de protéines et de prébiotiques peut améliorer les résultats aux tests de mémoire chez les personnes de plus de 60 ans.

Nourrir son microbiote pour renforcer sa mémoire

Les prébiotiques sont des substances non digestibles qui aident à stimuler nos microbes intestinaux. Dans cette étude, il s’agissait de deux prébiotiques à base de fibres végétales bon marché, disponibles en vente libre dans de nombreux pays. Ils sont appelés inuline et fructooligosaccharide (FOS), ce dernier étant souvent utilisé comme édulcorant naturel à faible teneur en calories.

L’effet de ces suppléments sur le cerveau vieillissant a été testé par des chercheurs du King’s College de Londres sur 36 paires de jumeaux de plus de 60 ans. Chaque paire a été divisée de manière aléatoire, un jumeau recevant chaque jour un prébiotique dans une poudre protéinée et l’autre un placebo.

Des résultats prometteurs

Trois mois plus tard, le jumeau qui avait consommé de l’inuline ou du FOS obtenait généralement de meilleurs résultats à un test cognitif. De plus, ces suppléments de fibres quotidiens ont été associés à de légères modifications du microbiote intestinal entre les jumeaux. Par exemple, les bactéries bénéfiques, les Bifidobacterium, étaient plus abondantes chez les jumeaux prenant de l’inuline ou du FOS.

Un axe intestin-cerveau à exploiter

Ces résultats sont encourageants, surtout lorsque l’on sait que le même test de mémoire visuelle et d’apprentissage est utilisé pour détecter les premiers signes de la maladie d’Alzheimer. Les chercheurs sont enthousiastes : « Nous sommes ravis de voir ces changements en seulement 12 semaines. Cela promet énormément pour améliorer la santé cérébrale et la mémoire de notre population vieillissante », a déclaré Mary Ni Lochlainn, chercheuse en médecine gériatrique au King’s College de Londres.

Comprendre les secrets de l’axe intestin-cerveau pourrait offrir de nouvelles approches pour vivre plus sainement et plus longtemps. Cependant, alors que les prébiotiques pourraient améliorer certains aspects de la fonction cognitive dans un cerveau vieillissant, comme la mémoire et les temps de traitement, ils ne semblent pas apporter de bénéfices physiques significatifs.

L’objectif désormais est de voir si ces effets se maintiennent sur des périodes plus longues et dans des groupes de personnes plus importants. Les recherches sur les liens entre le ventre et le cerveau pourraient bien ouvrir la porte à de nouvelles méthodes de traitement d’une multitude de maladies et d’affections.