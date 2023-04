Un lien entre consommation d’aliments frits et risque de dépression

L'étude chinoise n'établit pas toutefois avec certitude de lie de cause à effet entre aliments et santé mentale.

La consommation fréquente d’aliments frits est-elle susceptible d’avoir des répercussions autres que physiologiques, métaboliques ?

C’est ce que suggère une étude menée par des chercheurs chinois, qui établissent un lien entre ce type d’alimentation et les risques de symptômes anxieux et dépressifs.

Un panel de 140 000 personnes

Publiée dans la revue PNAS en début de semaine, elle s’appuie sur 140 000 personnes et un suivi de onze ans. Les auteurs de l’étude affirment que les personnes consommant régulièrement ces aliments frits sont confrontées à un “risque d’anxiété et de dépression plus élevé de 12% et de 7%, respectivement”.

Quels produits en particulier ? Pommes de terre sautées ou frites sont les plus concernées, avec une “augmentation de 2% du risque de dépression par rapport à la viande blanche frite”. Mais encore, les hommes et les plus jeunes présenteraient un “lien plus prononcé”.

Une inflammation nerveuse en cause ?

Les chercheurs suggèrent que l’acrylamide, une substance chimique qui se forme au cours du processus de friture, en particulier dans les pommes de terre frites, est responsable du risque accru d’anxiété et de dépression. C’est avec des poissons qu’ils ont pu observer des signes d’anxiété.

Et ils avancent :

L’exposition à long terme à l’acrylamide induit des comportements anxieux et dépressifs via la neuroinflammation induite par le stress oxydatif.

Un lien de causalité inverse ?

Mais ce lien est fragile. Le Dr David Katz, spécialiste de la médecine du mode de vie, le relève à CNN qui a relayé les résultats de l’étude.

Il concède dans un premier temps :

La composante humaine de cette étude pourrait indiquer exactement ce qu’elle prétend, à savoir qu’une plus grande consommation d’aliments frits augmente le risque d’anxiété et de dépression.

Avant de poser cette théorie :