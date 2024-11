Un médecin sauve un patient dans un train, des experts de la santé s’indignent, découvrez pourquoi

La connaissance de la RCP est très importante. Une action rapide pourrait sauver une vie entre la vie et la mort.

Avant de commencer, il est essentiel de s’assurer que l’environnement est sûr pour vous et la victime. Tapotez la personne et criez pour vérifier sa réactivité. En l’absence de réponse, appelez immédiatement les secours médicaux d’urgence ou demandez à une personne à proximité de le faire.

La réanimation cardio-pulmonaire (RCP) est une technique de sauvetage utilisée lors d’urgences lorsque le cœur de quelqu’un cesse de battre ou qu’il cesse de respirer. Elle doit être pratiquée si la personne est non-réactive et ne respire pas normalement. Cela inclut des situations telles que l’arrêt cardiaque , la noyade, l’étouffement ou un traumatisme grave.

Dr Rahul Mally a ajouté : « Monsieur, il fait plus de mal au patient qu’il ne l’aide. La RCP n’est pas proposée aux patients qui sont conscients. Cela ne fait que révéler le fait que les TTE ne sont même pas formés pour donner un soutien de vie de base. »

Le ministre des chemins de fer indien, Ashwini Vaishnaw , a récemment suscité la controverse en partageant une vidéo sur la plateforme de microblogging X. La vidéo montre un médecin pratiquant la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) sur une personne âgée. « Notre dévouée équipe des chemins de fer indiens », a légendé le ministre sous la vidéo d’une minute. Toutefois, cette vidéo, qui a été vue plus de 2,3 millions de fois, a été critiquée par les experts en santé.

