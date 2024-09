Un médicament révolutionnaire contre Alzheimer jugé trop cher par le service de santé britannique

Il est crucial de trouver un équilibre entre le coût des médicaments et les avantages qu’ils offrent aux patients. La décision du Royaume-Uni soulève des questions sur l’accessibilité aux traitements novateurs pour des maladies graves comme l’Alzheimer. Il est nécessaire de continuer à explorer des solutions pour garantir que les patients puissent bénéficier des avancées médicales sans être accablés par des coûts prohibitifs.

Malgré son autorisation d’utilisation au Royaume-Uni pour des prescriptions privées, le lécanemab reste inaccessible pour la majorité des patients en raison de son coût élevé. De plus, des effets secondaires potentiels et des visites fréquentes à l’ hôpital ont également été des obstacles à sa mise sur le marché.

Le système de santé publique britannique a récemment rejeté le lécanemab, le premier médicament efficace pour ralentir la progression de la maladie d’Alzheimer au stade précoce, en raison de son coût jugé prohibitif. Cette décision a été accueillie avec déception par de nombreux patients et leurs proches.

