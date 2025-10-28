Un simple étirement d’une minute pour soulager des engourdissements liés à l’épaule sans le savoir

De nombreuses personnes souffrent d’engourdissements dans la main sans soupçonner que l’origine du problème se situe au niveau de l’épaule. Un simple étirement d’une minute pourrait apporter un soulagement rapide à ce trouble méconnu.

Tl;dr Un étirement simple peut soulager l’engourdissement des mains.

Les problèmes d’épaule influencent aussi ces symptômes.

Consultez un spécialiste si les troubles persistent.

Un geste viral contre l’engourdissement des mains

Depuis peu, une vidéo partagée sur Instagram par le kinésithérapeute Madz Mariwa suscite l’intérêt pour sa simplicité : un étirement des mains promettant d’atténuer la sensation d’engourdissement, parfois source d’inquiétude au quotidien. Concrètement, il s’agit d’un mouvement accessible : joindre les doigts des deux mains, presser doucement les bouts des doigts l’un contre l’autre, puis maintenir cette position entre 30 et 60 secondes. Selon certaines variantes, une extension douce du poignet ou de l’avant-bras vient compléter la mobilisation. L’objectif est clair : stimuler et détendre en douceur les nerfs passant par la paume et le poignet, afin de retrouver une meilleure sensation.

L’épaule, un acteur souvent sous-estimé

On pense spontanément au poignet ou à la nuque – le fameux syndrome du canal carpien ou une irritation cervicale – quand les mains picotent. Pourtant, une récente revue scientifique publiée dans les Annals of Joint met en avant un point souvent négligé : chez les personnes souffrant de problèmes d’épaule courants comme une déchirure de la coiffe des rotateurs ou un conflit sous-acromial, plus de la moitié rapportent aussi engourdissement ou fourmillements dans les mains. D’ailleurs, les statistiques sont parlantes : 54 % pour un conflit sous-acromial, 35 % après une déchirure de la coiffe, et jusqu’à 40 % en cas de lésion du labrum. Ce constat suggère que l’origine du problème ne se limite pas forcément au poignet ; douleurs, raideurs ou tensions dans l’épaule peuvent affecter les nerfs descendant jusqu’à la main.

L’intérêt de cette technique réside à la fois dans sa capacité à mobiliser les tissus nerveux et à encourager une meilleure posture du poignet et de l’avant-bras. Voici comment la mettre en pratique simplement :

Pensez à effectuer cet étirement une minute chaque heure de travail devant l’ordinateur.

Ajoutez quelques pauses pour détendre épaules et nuque : redressez-vous, respirez profondément, relâchez les bras. Mais attention : ce geste ne remplace pas un avis médical. Si la sensation s’accompagne de douleurs vives, d’une faiblesse inhabituelle ou persiste malgré ces exercices, il convient de consulter un professionnel.

Un outil simple, mais pas miraculeux

Ce petit étirement représente un allié accessible contre les troubles légers liés à la posture ou aux tensions nerveuses. Les mains souffrent souvent des heures passées devant nos écrans ou d’une mauvaise posture générale. Le conseil à retenir : un geste court, peu risqué, qui peut soulager ponctuellement – sans toutefois dispenser d’un bilan médical si les symptômes persistent ou s’aggravent. Car derrière ces troubles apparemment bénins peuvent parfois se cacher des atteintes plus sérieuses des voies nerveuses ou circulatoires.