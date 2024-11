Un supplément quotidien abordable semble stimuler les fonctions cérébrales chez les seniors

Il semble qu'un supplément quotidien économique améliore les fonctions cérébrales chez les personnes âgées, offrant une solution accessible pour maintenir une bonne santé cognitive.

Tl;dr Des protéines et des prébiotiques quotidiens améliorent la mémoire chez les plus de 60 ans.

Deux prébiotiques à base de plantes disponibles en vente libre ont été testés.

Les suppléments de fibres ont entraîné des changements positifs dans le microbiome intestinal.

Un lien entre l’intestin et le cerveau

Une récente étude, la première du genre menée sur des jumeaux, a révélé que la prise quotidienne de protéines et de suppléments prébiotiques pourrait améliorer les performances à des tests de mémoire chez les personnes de plus de 60 ans. Les résultats de cette étude sont prometteurs, notamment parce que le test de mémoire visuelle et d’apprentissage utilisé est également utilisé pour détecter les premiers signes de la maladie d’Alzheimer.

Des prébiotiques bon marché et accessibles

L’essai en double aveugle a impliqué deux prébiotiques à base de plantes, bon marché et disponibles en vente libre dans de nombreux pays. Ces prébiotiques, appelés inuline et fructooligosaccharide (FOS), sont des fibres alimentaires non digestibles qui aident à stimuler nos microbes intestinaux. Pour tester leur effet sur le cerveau vieillissant, des chercheurs du King’s College de Londres ont recruté 36 paires de jumeaux de plus de 60 ans.

Des résultats prometteurs

Le jumeau ayant pris de l’inuline ou du FOS a généralement obtenu de meilleurs résultats à un test cognitif trois mois plus tard. De plus, les suppléments de fibres quotidiens ont été associés à de légères modifications du microbiome intestinal entre les jumeaux. Les Bifidobacterium, par exemple, étaient plus abondants chez les jumeaux prenant de l’inuline ou du FOS. Les études sur les souris suggèrent que les Bifidobacterium réduisent les déficits cognitifs en régulant les connexions intestin-cerveau.

