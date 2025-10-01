Un test sanguin innovant révèle les lésions du foie bien avant l’apparition des symptômes

Une nouvelle analyse sanguine permet de repérer des lésions hépatiques bien avant l’apparition des premiers symptômes. Cette avancée pourrait transformer le diagnostic et la prise en charge des maladies du foie, souvent détectées trop tardivement.

Un enjeu mondial : la détection silencieuse des maladies du foie

Alors que les maladies hépatiques progressent discrètement, souvent sans symptôme visible pendant des années, une avancée scientifique venue de Suède pourrait bien changer la donne. Face à une hausse globale de ces affections, alimentée notamment par l’obésité, la consommation d’alcool ou encore l’accumulation de graisses dans le foie, il devenait urgent de disposer d’outils capables d’intervenir avant l’irréparable. Jusqu’ici, l’absence de signaux précoces compliquait le diagnostic et retardait une prise en charge pourtant essentielle pour espérer inverser le cours de la maladie.

Un test sanguin innovant : prédire plutôt que subir

Des chercheurs du Karolinska Institutet viennent de publier dans le BMJ une étude décrivant un test sanguin simple et accessible. Grâce à trois mesures biologiques clés, il permettrait d’évaluer le risque de développer une affection hépatique grave – comme une cirrhose ou un cancer du foie – jusqu’à dix ans avant l’apparition des premiers signes cliniques. Ce nouvel outil va bien au-delà du traditionnel FIB-4, en ciblant non seulement les patients à risque, mais aussi la population générale. Une véritable révolution dans la gestion des pathologies hépatiques, où l’anticipation pourrait bientôt devenir la norme.

Efficacité confirmée sur plusieurs territoires

Pour établir sa fiabilité, les scientifiques suédois ont analysé les données médicales de plus de 480 000 personnes à Stockholm, suivies durant près de trente ans. Le modèle développé a permis d’anticiper avec précision – dans 88 % des cas – qui allait souffrir ultérieurement d’une maladie hépatique sévère ou nécessiter une transplantation. Des résultats comparables ont été observés lors d’essais menés en Finlande et au Royaume-Uni. Néanmoins, quelques zones d’incertitude subsistent, notamment chez les individus présentant un fort risque métabolique comme ceux atteints de diabète de type 2 ou souffrant d’obésité.

Savoir réagir aux premiers signaux et agir tôt

Même si ce test promet d’identifier le danger bien en amont, reconnaître rapidement certains symptômes peut faire toute la différence. Parmi les signes à surveiller :

Jaunissement des yeux ou de la peau , perte de poids inexpliquée.

, perte de poids inexpliquée. Malaise persistant ou fatigue inhabituelle .

. Lésions cutanées visibles, douleurs abdominales ou troubles digestifs chroniques.

Une vigilance accrue, associée à un dépistage systématique via ce nouveau test, offrirait enfin aux médecins – mais aussi aux patients – la possibilité d’agir avant que les complications ne s’installent. Les professionnels interrogés restent convaincus : cette approche proactive pourrait transformer durablement la prise en charge des maladies du foie et améliorer significativement la survie.