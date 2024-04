Un vaccin en spray contre la cystite pourrait supplanter les antibiotiques, révèle une étude

Une étude britannique récente a dévoilé l'espoir d'un vaccin oral potentiel contre les infections urinaires récurrentes. Quels pourraient être les impacts de cette découverte pour les patients concernés ?

Tl;dr 2 millions de femmes souffrent de cystite.

Un potentiel vaccin MV140 pourrait prévenir la cystite.

Après 9 ans 54% des vaccinés ne souffrent plus de cystite.

Vaccin développé par la société pharmaceutique espagnole Immunotek.

Une perspective prometteuse pour lutter contre la cystite

Un espoir nouveau se profile à l’horizon pour les près de 2 millions de femmes luttant contre la cystite. Des chercheurs du Royal Berkshire Hospital au Royaume-Uni ont récemment présenté lors de l’EAU24, le du congrès de l’Association européenne d’urologie, les résultats préliminaires d’une nouvelle avancée médicale : le vaccin MV140.

MV140 : une arme contre les infections urinaires récurrentes

Le MV140, administré sous forme de spray par voie orale, pourrait prévenir les infections urinaires récurrentes jusqu’à neuf ans après son administration. Pour le tester, les chercheurs britanniques ont vacciné en 2015, 89 personnes sujettes à ces infections urinaires récurrentes dont 72 femmes.

Des résultats prometteurs pour le vaccin MV140

À l’issue du traitement, les résultats sont plutôt encourageants : 54% des personnes testées n’ont plus souffert de cystite et n’ont signalé aucun effet secondaire grave. Bob Yang, consultant urologue au Royal Berkshire NHS Foundation Trust, commente : “Dans l’ensemble, ce vaccin est sûr à long terme et nos participants ont déclaré avoir moins d’infections urinaires, [lesquelles étaient aussi] moins graves”.

MV140 : une alternative aux antibiotiques ?

Face à la progression de la résistance aux antibiotiques, soulignée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le nouveau vaccin MV140, composé de quatre espèces bactériennes en suspension dans de l’eau, apparaît comme une alternative intéressante. Son administration simple sous forme de spray à l’arôme ananas renforce son attrait.

Cependant, malgré cette lueur d’espoir, ce vaccin développé par la société pharmaceutique espagnole Immunotek n’est pas encore commercialisé. Des études supplémentaires sont en cours pour affiner son usage et, peut-être, changer le quotidien des femmes souffrant de cystite.