Une étude dévoile deux astuces essentielles pour diminuer la fatigue au travail

Une étude récente met en lumière deux stratégies essentielles pour diminuer efficacement la fatigue au travail et booster votre productivité.

Tl;dr Des micro-pauses régulières et le soutien du superviseur peuvent atténuer la fatigue au travail.

Ces deux méthodes ont un impact positif sur la fatigue, la qualité du sommeil et l’énergie du lendemain.

Elles sont particulièrement efficaces lors des périodes de forte charge de travail.

La clé pour lutter contre la fatigue au travail

Selon une récente étude provenant des universités Wake Forest, Virginia Commonwealth et Northeastern aux États-Unis, la solution pour ne pas succomber à la fatigue au travail réside dans deux stratégies simples : prendre des micro-pauses régulières et bénéficier du soutien d’un superviseur.

Les bienfaits des micro-pauses et du soutien du superviseur

Les chercheurs ont découvert que l’adoption de ces deux méthodes permet de lutter efficacement contre la fatigue. « Premièrement, les micro-pauses sont une manière simple et économique de gérer la fatigue, surtout lorsque la charge de travail est élevée », affirme Lindsay Andiola, comptable à la VCU School of Business. « Deuxièmement, le soutien de la direction joue un rôle essentiel dans l’atténuation de la fatigue. »

Une expérience en conditions réelles

L’étude a été menée auprès de 44 comptables, avant d’être reproduite en laboratoire avec 179 autres participants. Les résultats ont mis en évidence que les micro-pauses et le soutien régulier d’un superviseur permettent de réduire la fatigue. En outre, ils sont particulièrement bénéfiques lors des périodes de stress intense, comme lors des pics d’activité annuels.

Des pauses courtes et efficaces

Les pauses efficaces peuvent être aussi courtes qu’une minute et peuvent consister à lire un court article de presse, prendre un café ou faire quelques étirements. Le soutien du superviseur, quant à lui, peut se traduire par une vérification du travail des employés, une proposition d’aide ou une reconnaissance de leur travail. « En mettant en œuvre ces stratégies, les entreprises peuvent améliorer à la fois le bien-être des employés et la qualité du travail, créant ainsi un environnement de travail plus durable et productif, » concluent les chercheurs.