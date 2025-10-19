Une étude dévoile l’âge inattendu où nos capacités cérébrales atteignent leur apogée

Une récente étude met en lumière le moment précis de la vie où nos capacités cérébrales atteignent leur apogée. Les chercheurs dévoilent ainsi à quel âge notre cerveau fonctionne de manière optimale, remettant en question certaines idées reçues.

Tl;dr Les capacités du cerveau culminent souvent après 50 ans.

Raisonnement moral et stabilité émotionnelle s’améliorent avec l’âge.

L’âgisme freine encore l’emploi des seniors.

Des compétences mentales qui atteignent leur apogée tardivement

L’idée reçue selon laquelle la jeunesse serait le sommet de nos performances mentales est aujourd’hui battue en brèche. De récentes recherches publiées dans la revue Intelligence révèlent en effet que certaines facultés intellectuelles et émotionnelles, telles que le jugement, le raisonnement ou la stabilité émotionnelle, poursuivent leur progression bien au-delà de la trentaine.

Selon les travaux dirigés par Gilles E. Gignac, professeur associé à l’Université d’Australie-Occidentale, l’épanouissement de plusieurs traits de personnalité majeurs ne survient que sur le tard. Par exemple, la conscience professionnelle atteint fréquemment son zénith vers 65 ans, tandis que la stabilité émotionnelle se consolide jusqu’à environ 75 ans.

Sagesse, raisonnement moral : un capital qui croît avec les années

Au fil des décennies, certains aspects du raisonnement continuent même de s’affiner. L’étude observe que des dimensions comme le raisonnement moral ou la résistance aux biais cognitifs – ces raccourcis mentaux susceptibles de fausser nos décisions – se renforcent jusqu’à un âge avancé, parfois au-delà de 80 ans. À ce titre, il n’est pas anodin de retrouver des figures d’autorité dans les sphères politique ou économique âgées de cinquante à soixante-dix ans : leur expérience nourrit souvent un meilleur discernement et une plus grande capacité décisionnelle.

Si quelques fonctions déclinent – par exemple la vitesse de traitement –, elles sont généralement contrebalancées par ces nouveaux acquis. « L’histoire regorge d’individus ayant accompli leurs plus grandes percées après ce que l’on considère trop souvent comme l’âge d’or », souligne le chercheur.

L’âgisme persistant sur le marché du travail

Pourtant, cette valorisation tardive peine à se refléter dans les pratiques professionnelles. La loi américaine dite Age Discrimination in Employment Act of 1967, censée protéger les plus de quarante ans contre toute forme d’âgisme, ne semble pas avoir complètement inversé la tendance : d’après une enquête menée par la plateforme Resume Now, près de 90% des salariés quadragénaires ou plus affirment avoir été confrontés à des discriminations liées à l’âge.

Dans certains secteurs exigeant vigilance et mémoire – tels que pilotes ou contrôleurs aériens –, des seuils d’âge obligatoires subsistent encore :

Retraite forcée dès 65 ans pour certaines professions sensibles.

Plaidoyer pour une évaluation individualisée des compétences

Face à ces constats, Gignac appelle à dépasser les préjugés chronologiques : « L’expérience individuelle varie considérablement ; il faut juger sur pièces plutôt qu’à travers le prisme de l’âge seul. » Il serait peut-être temps que sociétés et entreprises reconsidèrent ce qu’elles entendent par « âge optimal » et encouragent enfin une vision véritablement inclusive des parcours professionnels.