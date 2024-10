Une étude révèle deux phases distinctes de dommages cérébraux dans la maladie d’Alzheimer

Ces découvertes sont une avancée majeure dans notre compréhension de la maladie d’Alzheimer . Elles permettent d’espérer un diagnostic et un traitement plus précoces, améliorant ainsi les chances de lutte contre cette maladie dévastatrice. En outre, elles ouvrent de nouvelles pistes de recherche sur le rôle des neurones dans le développement de la maladie.

Les chercheurs ont également découvert des dommages spécifiques aux neurones inhibiteurs lors de la première phase. Ces neurones sont essentiels pour le fonctionnement du cerveau , et leur endommagement pourrait être à l’origine des problèmes de circuit neural au début de la maladie.

La deuxième phase entraîne une « destruction plus prononcée », caractérisée par l’accumulation de plaques protéiques et de dégâts sévères aux neurones. Ces dommages entraînent une perte de la fonction cognitive.

Ces résultats sont d’une importance capitale. En effet, cette première phase se produit avant l’apparition de symptômes tels que la perte de mémoire. Cela indique que les opportunités de diagnostic et de traitement pourraient survenir plus tôt qu’actuellement.

Une nouvelle analyse a révélé des informations cruciales sur la progression de la maladie d’Alzheimer . Cette étude a déterminé que la maladie progresse en deux phases distinctes. La première phase est caractérisée par une lente augmentation de l’inflammation , suivie d’une dégénérescence plus rapide.

