Une femme développe une lésion rénale à cause d’une coupe menstruelle

Dans un cas exceptionnel, une femme développe une blessure rénale à cause de l'utilisation d'une coupe menstruelle.

Tl;dr Les coupes menstruelles sont une alternative verte et économique aux tampons et serviettes.

Une mauvaise taille ou position peut causer des problèmes de santé rares mais sérieux.

Il est essentiel de choisir la bonne taille et de bien positionner la coupe.

Les coupes menstruelles : une alternative plus verte

Au fur et à mesure que de nombreuses femmes délaissent les tampons et les serviettes hygiéniques – en raison de leur toxicité, de leur impact environnemental ou de leur coût – les coupes menstruelles se présentent comme une option plus écologique, économique et pratique.

Ces coupes en silicone flexible sont tout aussi sûres et efficaces que les autres produits pour recueillir le flux menstruel, selon de nombreuses études. Cependant, le choix de la bonne taille et de la bonne forme est essentiel pour plus de raisons que la simple prévention des fuites.

Attention à la taille et à la position de la coupe

Un nouveau cas d’étude met en lumière une conséquence rare mais grave de l’utilisation d’une coupe menstruelle trop grande ou mal positionnée. C’est un fait que les utilisatrices et les médecins devraient connaître, selon les urologues Clara Maarup Prip et Lotte Kaasgaard Jakobsen de l’Université d’Aarhus au Danemark.

Leur rapport de cas concerne une jeune patiente dans la trentaine, qui a commencé à remarquer du sang dans ses urines et une douleur dans son abdomen et son flanc. Six mois après l’apparition des symptômes, une échographie a révélé un gonflement de son rein droit et de son uretère, le tube qui transporte l’urine vers la vessie.

Les conséquences d’une mauvaise utilisation

Le rapport met en évidence que les bords de la coupe menstruelle de la patiente étaient contre l’ouverture de l’uretère et la comprimaient. « Le soulagement complet des symptômes et la régression [du gonflement] soutiennent le diagnostic de travail que la coupe menstruelle avait obstrué mécaniquement l’uretère droit », concluent Maarup Prip et Jakobsen.

Il est donc impératif de bien choisir la taille de la coupe et de savoir comment la positionner pour éviter des complications. Il ne faut pas pour autant bannir l’utilisation de la coupe menstruelle qui, rappelons-le, est une alternative plus écologique et économique.

Prévenir plutôt que guérir

Malgré le fait que ces cas soient rares, les femmes doivent être informées des symptômes nécessitant une attention médicale, tels que des douleurs au flanc, des douleurs abdominales et/ou du sang dans les urines. Il est donc crucial de choisir la bonne taille de coupe et de l’insérer correctement pour éviter les complications.