Une greffe de cellules souches entre frères aboutit à une rémission rare du VIH chez un patient d’Oslo

Un patient d’Oslo atteint du VIH a connu une rémission rare après une greffe de cellules souches provenant de sa sœur. Ce cas, inédit dans la capitale norvégienne, suscite l’espoir dans la recherche contre le virus.

Tl;dr Un patient norvégien atteint du VIH en rémission durable.

Transplantation de cellules souches avec mutation génétique rare.

Procédure risquée, non applicable comme traitement généralisé.

Une rémission rare du VIH observée à Oslo

Dans le paysage des avancées contre le VIH, une histoire singulière attire l’attention : celle d’un homme de 63 ans, désormais surnommé le « patient d’Oslo ». Après avoir reçu une greffe de cellules souches provenant de son frère pour traiter un cancer du sang peu courant, il fait partie du cercle restreint des patients ayant connu une rémission prolongée du virus. Pourtant, ce résultat est loin d’être le fruit du hasard.

Le rôle clé d’une mutation génétique exceptionnelle

Tout commence lorsqu’une découverte inopinée bouleverse la trajectoire médicale de ce patient norvégien. Les médecins réalisent que son donneur — son propre frère — possède une mutation rarissime, appelée CCR5Δ32/Δ32. Cette particularité génétique empêche le virus d’utiliser la « porte d’entrée » habituelle présente sur les globules blancs. Résultat ? Le système immunitaire devient pratiquement insensible aux attaques du VIH. Les chercheurs de l’Oslo University Hospital, bien conscients des enjeux, ont suivi avec précision l’évolution post-greffe.

L’après-transplantation : suivi et découvertes marquantes

Quatre ans après la procédure, les analyses révèlent une absence totale d’ADN viral fonctionnel. Plus surprenant encore : deux ans après l’intervention, le patient cesse tout traitement antirétroviral et aucun rebond du virus n’est détecté cinq ans plus tard. Des examens approfondis — notamment au niveau intestinal, principal réservoir caché du VIH — confirment que même là, plus aucune trace exploitable n’est repérée. L’équipe scientifique relève également la disparition progressive des anticorps anti-VIH ainsi qu’un arrêt de la réponse immunitaire spécifique au virus. Comme si l’organisme avait effacé toute mémoire biologique de cette infection.

Pour rendre compte de la complexité et des enjeux d’une telle procédure, rappelons que :

L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (HSCT) implique des risques vitaux importants ; environ 10 à 20 % des patients n’y survivent pas à un an.

implique des risques vitaux importants ; environ 10 à 20 % des patients n’y survivent pas à un an. Des réactions sévères comme la maladie du greffon contre l’hôte compliquent souvent le parcours post-transplantation.

Un espoir mesuré pour la recherche sur le VIH

Ce cas exceptionnel apporte un éclairage précieux sur les mécanismes moléculaires capables de contenir, voire d’éliminer le VIH. Pourtant, ces transplantations restent des interventions extrêmes réservées à des situations où elles sauvent déjà la vie. Les scientifiques insistent donc : si chaque « patient guéri » offre un enseignement crucial pour comprendre le virus et affiner les biomarqueurs prédictifs, on demeure loin d’une solution généralisable.

Désormais, la communauté internationale espère tirer parti de ces rares succès pour orienter les prochaines étapes : analyses comparatives détaillées entre cas similaires, études prospectives coordonnées… Autant de pistes qui pourraient bien ouvrir de nouvelles voies dans la quête vers une guérison définitive du VIH.