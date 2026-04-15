Une méthode étonnamment facile pour éliminer les microplastiques de l’eau du robinet

Des chercheurs ont mis au point une méthode accessible pour éliminer les microplastiques présents dans l’eau potable. Cette avancée pourrait offrir une solution efficace et abordable face à la contamination croissante de notre alimentation en particules plastiques invisibles.

Tl;dr Faire bouillir et filtrer l’eau élimine jusqu’à 90% de microplastiques.

L’efficacité dépend de la dureté de l’eau domestique.

Les microplastiques sont omniprésents dans notre environnement quotidien.

Une menace invisible dans nos verres

Difficile d’ignorer aujourd’hui la prolifération des microplastiques. Longtemps perçue comme un problème lointain, cette pollution s’invite désormais jusque dans nos assiettes, et surtout, dans notre eau potable. Selon une récente étude menée en 2024 par une équipe de chercheurs chinois dirigée par Zimin Yu de la Guangzhou Medical University, ces particules minuscules, issues notamment des vêtements synthétiques ou des emballages, franchissent aisément les filtres des stations d’épuration et se retrouvent ainsi dans nos robinets.

Bouillir et filtrer : un geste simple aux résultats frappants

Face à ce constat préoccupant, la science propose heureusement une solution accessible à tous. Les travaux de l’équipe chinoise révèlent qu’il suffit de faire bouillir l’eau du robinet, puis de la filtrer avec une simple passoire métallique pour éliminer jusqu’à 90 % des nano- et microplastiques (NMPs). Cette méthode, d’une efficacité remarquable surtout pour les eaux dites « dures » – celles qui laissent un dépôt calcaire –, repose sur un phénomène chimique : en chauffant l’eau, le carbonate de calcium précipite et piège au passage une grande partie des particules plastiques.

Voici ce que montrent les tests menés sur différents types d’eau :

Jusqu’à 90 % des NMPs retirés avec de l’eau très dure.

Environ 25 % éliminés même dans de l’eau douce, simplement par ébullition.

L’omniprésence préoccupante des microplastiques

Ce geste quotidien pourrait bien devenir crucial. Car selon une revue publiée en 2025 par l’University of Texas at Arlington, l’eau potable constitue aujourd’hui l’une des principales voies d’exposition humaine aux microplastiques. Près de 9 milliards de tonnes de plastiques ont été produits depuis le début du siècle dernier, générant une pollution diffuse qui contamine sols, air, alimentation… et organismes vivants.

Les risques pour la santé restent encore mal cernés. Néanmoins, plusieurs études ont déjà associé ces particules à des perturbations du microbiote intestinal ou à une augmentation de la résistance aux antibiotiques. Des signaux qui incitent à la vigilance.

Vers une prise de conscience mondiale ?

Pourtant, faire bouillir son eau avant consommation reste principalement ancré dans certaines cultures locales. Les auteurs insistent : « Notre méthode offre un moyen concret et abordable pour réduire rapidement l’exposition humaine aux NMPs. » Un appel à élargir ce réflexe au-delà des frontières culturelles. Reste à voir si cette pratique simple s’imposera comme nouveau rempart face à cette pollution moderne discrète, mais persistante.