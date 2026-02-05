Une nouvelle étude dévoile une méthode surprenante pour accélérer la récupération post-AVC

Une nouvelle étude met en lumière une méthode surprenante pouvant accélérer le rétablissement des patients victimes d’un AVC. Cette découverte ouvre des perspectives inédites pour améliorer la prise en charge et la qualité de vie après un accident vasculaire cérébral.

Tl;dr La rééducation du bras moins atteint améliore la vie quotidienne.

Les deux bras souffrent souvent après un AVC, pas seulement un.

Effets bénéfiques constatés jusqu’à six mois après l’entraînement.

Comprendre l’impact d’un AVC sur les deux bras

Lorsqu’une personne subit un AVC, les conséquences sur la motricité sont rarement limitées à un seul membre. Si, par tradition, la rééducation cible le bras le plus atteint, il s’avère que l’autre côté du corps, souvent considéré comme « sain », présente lui aussi des déficiences notables. Même lorsque le bras dit « moins-imparfait » devient essentiel pour des gestes quotidiens — s’habiller, manger ou simplement attraper une tasse — il reste fréquemment ralenti et mal coordonné, rendant chaque tâche laborieuse, parfois au point de décourager toute tentative.

Nouvelles perspectives en rééducation

Des recherches récentes publiées dans la revue JAMA Neurology viennent bouleverser certaines idées reçues. Sous l’impulsion de neuroscientifiques tels que Candice Maenza et Robert Sainburg, une étude menée auprès d’une cinquantaine de personnes ayant subi un AVC chronique avec perte sévère d’usage d’un bras a comparé deux approches : rééduquer le bras le plus touché ou miser sur le renforcement du moins atteint. Les participants étaient répartis aléatoirement entre ces deux groupes et ont suivi cinq semaines d’exercices ciblés — parfois via la réalité virtuelle — afin d’améliorer coordination et rapidité.

Le constat est sans appel : ceux qui se concentraient sur leur bras moins imparfait gagnaient en efficacité pour manipuler des objets ou réaliser des gestes courants. Fait marquant : ces progrès persistaient encore six mois après la fin de la thérapie.

Pourquoi s’intéresser au « bon » bras ?

Souvent, la récupération complète du membre le plus touché demeure hors de portée pour beaucoup de survivants. Leur autonomie dépend donc largement du potentiel restant dans l’autre bras. Pourtant, même ce dernier n’est jamais vraiment indemne : faiblesse, lenteur et perte de précision viennent compliquer le quotidien.

Selon les auteurs, cet effet durable reposerait sur une sorte de cercle vertueux : plus un bras est performant, plus il est utilisé naturellement dans les activités courantes – ce qui renforce à son tour ses capacités.

Voici quelques bénéfices identifiés par les chercheurs concernant l’entraînement du bras moins touché :

Diminution de la fatigue lors des tâches répétitives.

lors des tâches répétitives. Amélioration notable de la coordination , même longtemps après l’AVC.

, même longtemps après l’AVC. Augmentation sensible de l’autonomie, facteur clé pour la qualité de vie.

Avenir et espoirs en réadaptation post-AVC

De nouvelles pistes s’ouvrent ainsi pour conjuguer efficacement les thérapies classiques avec ce travail spécifique sur le bras moins atteint. En somme, pour nombre de survivants d’AVC, l’enjeu n’est plus seulement de retrouver ce qui a été perdu, mais surtout d’optimiser ce qui subsiste — une perspective résolument pragmatique et porteuse d’espoir.