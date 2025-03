Une percée surprenante contre la chute de cheveux : le gel de sucre déclenche une repousse étonnante

Une avancée surprenante dans le traitement de la perte de cheveux : un gel à base de sucre déclenche une repousse robuste et vigoureuse.

Tl;dr En 2024, un nouveau traitement potentiel contre la calvitie héréditaire a été découvert.

Le ‘désoxyribose’, un sucre naturel, a stimulé la repousse des poils chez les souris.

Le traitement fonctionne aussi bien que le minoxidil, un traitement courant de la perte de cheveux.

Une découverte révolutionnaire dans le traitement de la calvitie

En 2024, une avancée scientifique remarquable a été réalisée dans le domaine du traitement de la calvitie héréditaire, une des principales causes de perte de cheveux chez l’homme et la femme. Les chercheurs ont découvert le potentiel d’un sucre naturellement présent dans notre corps, le désoxyribose, pour stimuler la repousse des cheveux.

De l’étude des sucres à la repousse des cheveux

Cette découverte a vu le jour lors de recherches sur la cicatrisation des plaies chez les souris grâce à l’application topique de ces sucres. Les scientifiques des universités de Sheffield et de COMSATS au Pakistan ont observé que le pelage autour des lésions repoussait plus rapidement chez les souris traitées. Intrigués, ils ont décidé d’approfondir leurs investigations.

Le désoxyribose : une alternative au minoxidil ?

En juin 2024, ils ont publié une étude où ils ont appliqué quotidiennement une petite dose de gel de désoxyribose sur la peau dénudée de souris mâles souffrant de perte de poils due à la testostérone. En quelques semaines, le pelage de cette région a montré une repousse « robuste », avec des poils longs et épais. Le gel de désoxyribose s’est révélé aussi efficace que le minoxidil, un traitement topique couramment utilisé contre la perte de cheveux, commercialisé sous la marque Rogaine.

Perspective d’un traitement plus sûr et plus naturel

« Nos recherches suggèrent que la réponse au traitement de la perte de cheveux pourrait être aussi simple qu’utiliser un désoxyribose naturel pour stimuler l’apport sanguin aux follicules capillaires et encourager la croissance des cheveux », a déclaré l’ingénieure tissulaire Sheila MacNeil de l’université de Sheffield.

La calvitie héréditaire, ou alopécie androgénétique, est une condition naturelle causée par la génétique, les niveaux d’hormones et le vieillissement. Cette maladie touche jusqu’à 40% de la population, mais seulement deux médicaments sont actuellement approuvés par la FDA pour la traiter.

Alors que le minoxidil en vente libre peut ralentir la perte de cheveux et favoriser une certaine repousse, il ne fonctionne pas pour tous ceux qui subissent une perte de cheveux. De plus, son alternative, le finastéride, doit être pris continuellement une fois qu’il est commencé et peut avoir des effets secondaires indésirables.

Les essais actuels n’ont été réalisés que sur des souris mâles, mais d’autres recherches pourraient révéler que l’utilisation de ces sucres naturels fonctionne également pour les souris femelles souffrant d’alopécie liée à la testostérone. « La recherche que nous avons menée en est à ses débuts », a déclaré MacNeil, « mais les résultats sont prometteurs et méritent une enquête plus approfondie ».