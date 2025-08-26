Une protéine accélère le vieillissement cérébral : les stratégies pour freiner son développement

Des chercheurs ont identifié une protéine impliquée dans l’accélération du vieillissement cérébral. Cette découverte pourrait ouvrir la voie à de nouvelles stratégies pour ralentir le déclin cognitif, en agissant spécifiquement sur la croissance de cette molécule.

Tl;dr FTL1, protéine clé du déclin cognitif lié à l’âge.

Réduire FTL1 restaure mémoire et connexions neuronales chez la souris.

Espoir de thérapies ciblant FTL1 pour le cerveau vieillissant.

Le rôle central de FTL1 dans le vieillissement cérébral

Sous l’impulsion des chercheurs de l’University of California, San Francisco (UCSF), une étude récente vient bouleverser notre compréhension du cerveau. Publiés dans la revue Nature, ces travaux démontrent que la protéine FTL1 joue un rôle déterminant dans la détérioration des fonctions cérébrales, en particulier au niveau de l’hippocampe, siège majeur de la mémoire et de l’apprentissage.

Des connexions neuronales affaiblies par FTL1

Au fil de leurs analyses génétiques et protéomiques menées sur des modèles murins, les scientifiques ont observé une accumulation notable de FTL1 chez les souris âgées. Ce phénomène n’a rien d’anodin : il s’accompagne d’une réduction significative des connexions entre neurones au sein de l’hippocampe, mais aussi d’une altération tangible des capacités mnésiques. Les symptômes typiques du vieillissement cérébral — oublis fréquents, apprentissage difficile, réflexes ralentis — semblent ainsi intimement liés à cette protéine.

Vers une inversion des effets du temps ?

Un aspect marquant de ces recherches réside dans les manipulations expérimentales : en augmentant artificiellement le taux de FTL1 chez des souris jeunes, les chercheurs ont constaté que leur cerveau et leur comportement imitaient soudainement ceux des sujets âgés. À l’inverse, diminuer ce taux chez les plus vieux a permis d’observer une « véritable inversion des déficits », selon le Pr Saul Villeda. Les rongeurs retrouvaient alors vivacité intellectuelle et réseaux neuronaux dynamiques.

Concrètement, en laboratoire :

L’élévation artificielle de FTL1 simplifie la structure neuronale.

L’abaissement du taux permet aux cellules nerveuses de se reconnecter davantage.

La stimulation métabolique des cellules atténue aussi certains effets néfastes.

Nouveaux horizons pour traiter le déclin cognitif

Ce constat ouvre clairement la voie à d’éventuelles thérapies ciblant directement le blocage ou la modulation de FTL1. Pour l’équipe californienne, il s’agit là d’un « signe porteur d’espoir pour atténuer les pires conséquences du vieillissement cérébral ». Alors que la population mondiale vieillit rapidement, ces découvertes pourraient bien transformer à terme notre rapport au grand âge et à ses défis cognitifs.