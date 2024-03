Urgent : Rappel national de desserts au chocolat

La marque Charles et Alice rappelle ses desserts au chocolat pour risque de fermentation. Il est conseillé de les rapporter en magasin pour se faire rembourser ou de les jeter. Comment faire pour savoir si votre produit est concerné ?

Tl;dr Rappel des desserts au chocolat Charles et Alice pour risque de fermentation.

Alerte donnée via le site gouvernemental Rappel Conso.

Produits vendus du 3 au 28 février 2024 concernés.

Consommateurs invités à détruire le produit ou demander un remboursement.

Mise en garde sur les desserts au chocolat Charles et Alice

Dans un souci de sécurité alimentaire, les desserts au chocolat de la marque Charles et Alice sont aujourd’hui sous le feu des projecteurs. Une alerte a été lancée sur le site gouvernemental Rappel Conso, indiquant un risque de fermentation des produits.

Un risque de fermentation

En effet, les desserts concernés pourraient présenter une “fermentation possible entraînant un goût acide du produit et un opercule bombé” selon la fiche d’information diffusée. Les produits concernés sont les desserts végétaux au lait de coco et chocolat, conditionnés en deux pots de 110 grammes.

Les lots concernés

Ces desserts ont été commercialisés partout en France, dans toutes les enseignes de la grande distribution. Les lots concernés ont été vendus du 3 février au 28 février 2024, avec un code-barres 3297760084006 et une date limite de consommation fixée au 14 mars 2024.

Recommandations aux consommateurs

Les consommateurs en possession de ces produits sont fortement invités à ne pas les consommer. Il est recommandé de les détruire ou de les rapporter au point de vente pour obtenir un remboursement. Pour toute question, la société Charles et Alice a mis à disposition le numéro suivant : 09 69 39 29 09.