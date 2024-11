Vaincre la dépression saisonnière avec ces 3 astuces

Découvrez comment combattre efficacement la dépression saisonnière grâce à ces trois conseils précieux que les experts de la santé mentale recommandent vivement.

Tl;dr La dépression saisonnière touche environ 5% des adultes américains.

Cette condition est souvent associée à une moindre exposition à la lumière du jour.

Des solutions existent pour combattre cette dépression, comme la thérapie par la lumière et l’exercice physique.

La dépression saisonnière, une réalité pour beaucoup

L’hiver est souvent associé à la mélancolie et l’anxiété. En effet, environ 5% des adultes américains souffrent de dépression saisonnière, également appelée trouble affectif saisonnier (TAS). Cette condition de santé mentale se manifeste à des périodes spécifiques de l’année, généralement durant les longs mois d’hiver où l’exposition à la lumière du jour est réduite.

Comprendre la dépression saisonnière

La cause exacte du TAS reste inconnue, mais les chercheurs pensent que le manque de lumière du jour perturbe les niveaux de sérotonine, un neurotransmetteur qui régule l’humeur. «Beaucoup de personnes souffrent de dépression saisonnière, et il existe des moyens pour la combattre. Savoir qu’elle est réelle et biologique peut parfois donner aux gens la motivation dont ils ont besoin pour la traiter», déclare Alan Jacobson, un psychologue clinicien basé à Westwood.

Fort heureusement, il existe des solutions pour atténuer les symptômes de la dépression saisonnière. Voici ce que recommandent les thérapeutes :

Éviter l’isolement social : La dépression peut pousser les gens à se retirer, et la variété saisonnière ne fait pas exception. Même si vous ne vous sentez pas seul, l’isolement social est lié à un risque accru de maladies cardiaques, de diabète de type 2, de démence et même de mort.

La dépression peut pousser les gens à se retirer, et la variété saisonnière ne fait pas exception. Même si vous ne vous sentez pas seul, l’isolement social est lié à un risque accru de maladies cardiaques, de diabète de type 2, de démence et même de mort. Faire de l’exercice à l’extérieur : Bouger peut soulager et même prévenir les symptômes de la dépression saisonnière. Plusieurs études ont établi un lien entre l’activité physique et un risque moindre de dépression.

Bouger peut soulager et même prévenir les symptômes de la dépression saisonnière. Plusieurs études ont établi un lien entre l’activité physique et un risque moindre de dépression. Essayer la thérapie par la lumière, mais limiter le temps d’écran : Comme le manque de lumière du soleil peut contribuer aux symptômes, les personnes atteintes de dépression saisonnière peuvent trouver une thérapie par la lumière bénéfique. Cependant, il est préférable de commencer à utiliser ces lampes plus tôt plutôt que d’attendre que les symptômes de la dépression atteignent leur apogée.

En résumé, la dépression saisonnière est une réalité pour de nombreuses personnes, mais il est important de savoir qu’il existe des solutions pour atténuer ses effets et améliorer sa qualité de vie.