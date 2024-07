Virus Nipah en Inde : Tout ce qu’il faut savoir

Le virus Nipah, identifié pour la première fois chez des éleveurs de porcs en Malaisie en 1998, a par la suite touché Singapour, le Bangladesh et récemment l'Inde. Depuis le décès d'un adolescent de 14 ans, une soixantaine de cas auraient été signalés. Quelles seront les prochaines actions pour endiguer cette maladie ?

Le virus Nipah : une menace sanitaire mondiale

Depuis 1998, le virus Nipah sévit parmi nous. Originaire de Malaisie, il a successivement touché Singapour, le Bangladesh et désormais l’Inde. Récemment, le décès d’un adolescent infecté a mis en lumière une soixantaine de cas potentiels dans le Kerala, une région indienne.

Un virus mortel sans vaccin

Le virus Nipah est classé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) parmi les maladies nécessitant une recherche prioritaire. Il présente un taux de mortalité de 40 à 75% et peut provoquer une fièvre intense, des vomissements et une infection respiratoire. En cas de complication, les patients peuvent souffrir de convulsions ou d’une inflammation cérébrale conduisant au coma. À ce jour, aucun vaccin n’est disponible.

Les épidémies liées au virus Nipah

Depuis sa première apparition, le virus Nipah a causé plusieurs épidémies mortelles. En 1998, plus de cent personnes ont perdu la vie en Malaisie, entraînant l’abattage d’un million de porcs. Depuis 2001, le Bangladesh et l’Inde ont été durement touchés avec plus de 150 décès enregistrés. Récemment, l’État du Kerala en Inde a signalé quatre cas et deux décès liés au virus.

Le danger des zoonoses

Le virus Nipah est une zoonose, une maladie transmissible des animaux aux humains. Leur multiplication au cours des dernières décennies est attribuée au développement des voyages internationaux, au réchauffement climatique et à l’agriculture intensive. Les scientifiques estiment qu’entre 540 000 et 850 000 virus inconnus chez les mammifères et les oiseaux pourraient infecter les humains.

L’avis de la rédaction Face à l’émergence de virus tels que le Nipah, notre vigilance doit être constante. Il est indispensable d’investir dans la recherche pour développer des vaccins et des traitements efficaces. Parallèlement, nous devons réfléchir à nos pratiques, notamment en matière d’agriculture intensive et de respect des écosystèmes, pour prévenir l’apparition de nouvelles zoonoses.