Voguing contre le VIH : Une campagne d’affichage innovante pour le mois des fiertés à Paris

Pour le mois des fiertés 2024, qui se déroule du 1er au 30 juin, l'association Vers Paris sans sida a initié une campagne de prévention ciblant principalement la communauté LGBTQIA+. L'objectif est de sensibiliser sur l'importance du dépistage régulier du VIH. Savez-vous à quelle fréquence vous devriez vous faire dépister ?

Une campagne préventive pour le mois des fiertés 2024

En alignement avec le mois des fiertés 2024, l’association Vers Paris sans sida a lancé une campagne de prévention axée sur la sensibilisation au dépistage régulier du VIH. Cette initiative, particulièrement destinée aux publics LGBTQIA+, revêt une importance majeure, notamment au vu du taux élevé d’infection parmi les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes.

Un message fort pour la prévention du VIH

Selon un communiqué de presse du 3 juin, l’association a souligné que les messages diffusés abordent l’efficacité de la PrEP (prophylaxie pré-exposition) comme médicament préventif et l’effet des traitements pour les personnes vivant avec le VIH. Le président de l’association, Christophe Martet, a reconnu la nécessité d’une approche inclusive, particulièrement envers les hommes gays et bis Afro-descendants, qui sont fortement affectés par l’épidémie.

Une campagne inspirée de l’univers du voguing

Conçue en collaboration avec l’agence Fred & Farid, la campagne s’inspire de l’univers du voguing, une danse urbaine, pour célébrer la créativité de la communauté LGBTQIA+. Cette référence à la culture populaire vise à transmettre les valeurs de solidarité et de soutien communautaire, au cœur des engagements de Vers Paris sans sida.

Des événements majeurs à venir

Le mois des fiertés sera ponctué par deux événements majeurs à Paris et en banlieue : la “Pride des banlieues” le 22 juin et la “Marche des fiertés” le 29 juin. Ces manifestations offriront une plateforme à la campagne pour toucher un public plus large et sensibiliser davantage à l’importance du dépistage du VIH.