Votre âge biologique peut-il être révélé par un simple prélèvement buccal ?

Même si vous découvrez votre âge biologique, vous ne pourrez pas faire grand-chose à ce sujet. Les scientifiques ignorent toujours pourquoi certaines personnes vieillissent plus rapidement que d’autres au niveau cellulaire. Daniel Belsky, professeur associé d’épidémiologie au Robert N. Butler Columbia Aging Center, a déclaré que bien que nous connaissions certains éléments, ces derniers ne sont pas très excitants. Il ajoute que des habitudes de vie saines, comme faire de l’exercice, manger équilibré et ne pas fumer, peuvent aider à réduire le risque de vieillissement prématuré.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

La plupart des tests d’âge biologique disponibles actuellement se basent sur des échantillons de sang. Ces tests peuvent être « invasifs, désagréables et difficiles à réaliser chez soi », selon l’étude. Douglas Vaughan, directeur de l’Institut de longévité Potocsnak, pense qu’un frottis buccal pourrait être une alternative viable, car n’importe quelle cellule d’ADN dans le corps peut enregistrer des composantes des changements biologiques.

L’âge biologique fait référence à l’état de notre corps et de nos cellules, qui peut différer de notre âge réel en raison de divers facteurs tels que la génétique , le mode de vie et la santé générale.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter