Vous souffrez de ballonnements après le lait ? Les conseils d’un expert sur les produits laitiers à privilégier ou éviter

De nombreuses personnes ressentent des ballonnements après avoir consommé du lait. Un expert en santé digestive, formé à Harvard, partage ses recommandations sur les produits laitiers les mieux tolérés et ceux à éviter pour préserver le confort intestinal.

Tl;dr Certains laits causent plus de ballonnements que d’autres.

que d’autres. Le lait de cajou est le plus doux pour l’intestin.

Lait sucré et de vache, souvent à éviter si sensible.

Les laits et les ballonnements : une question de choix

Dans le vaste rayon des boissons lactées, il n’est pas rare que le plaisir d’un verre de lait laisse place à un inconfort digestif. Beaucoup se plaignent ainsi de sensations désagréables, cette fameuse impression de ventre gonflé qui peut vite gâcher un repas ou une pause café. Mais alors, tous les laits se valent-ils vraiment du point de vue du bien-être intestinal ?

Derrière les causes des troubles digestifs

Le docteur Saurabh Sethi, gastro-entérologue formé à Harvard et Stanford, s’est justement penché sur la question en passant au crible dix types de lait courants. Ce spécialiste rappelle d’abord que, dans bien des cas, le coupable n’est autre que le lactose. Cette molécule, présente dans le lait de vache, met à mal ceux dont l’organisme peine à la digérer. Mais ce n’est pas tout : certains laits végétaux provoquent aussi des désagréments. Pour cause, leur teneur en fibres, en sucres ajoutés ou en épaississants peut être difficile à tolérer.

Bilan : quel lait choisir pour limiter les ballonnements ?

Pour aider les consommateurs perdus devant la diversité des produits, le Dr Sethi propose une hiérarchie claire : du plus « ballonogène » au plus digeste. Voici les points saillants :

Lait de vache sucré (score maximal) : cumulant lactose et sucres ajoutés, il arrive en tête des boissons susceptibles de troubler l’intestin.

(score maximal) : cumulant lactose et sucres ajoutés, il arrive en tête des boissons susceptibles de troubler l’intestin. Lait non sucré , chèvre et même certains laits végétaux comme le riz ou le soja peuvent aussi poser problème selon la sensibilité individuelle.

, chèvre et même certains laits végétaux comme le riz ou le soja peuvent aussi poser problème selon la sensibilité individuelle. Lait sans lactose, amande ou surtout cajou (le plus doux selon ce classement) sont recommandés pour ceux qui souhaitent savourer leurs boissons sans arrière-pensée digestive.

Astuces pour mieux digérer son lait

Pour finir, quelques précautions s’imposent afin de limiter les désagréments liés au lait :

– Tester progressivement de nouveaux types pour évaluer sa propre tolérance ;

– Privilégier les versions sans sucre ajouté ni épaississant ;

– Boire son lait au cours d’un repas plutôt qu’à jeun.

On retiendra finalement que chaque organisme réagit différemment ; ce qui convient à l’un ne profitera pas forcément à l’autre. Rester à l’écoute de ses sensations demeure donc la meilleure boussole pour consommer du lait… sans mauvaise surprise.