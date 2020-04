La dyshidrose : causes, symptômes et traitements

La dyshidrose est une dermatose qui n’épargne personne. Caractérisée par des bulles et de papules, cette maladie s'avère être bénigne, mais peut devenir mortelle en l'absence d'un traitement sérieux. Qu'est-ce que cette maladie révèle exactement ?

Qu’est-ce que la dyshidrose ?

La dyshidrose ou l’eczéma bulleux est une éruption cutanée au niveau des mains et des pieds et se produit fréquemment en Été. Comme son nom l’indique, cette maladie se traduit par l’apparition de vésicules et de lésions se présentant sous la forme de papules et de bulles et causent d’insupportables irritations et démangeaisons.

D’après les spécialistes, l’eczéma bulleux peut s’en prendre à toutes les tranches d’âges. Cependant, elle s’attaque dans la plupart des cas aux jeunes adultes et adolescents. Bien que la dyshidrose soit décrite comme une maladie bénigne et non-contagieuse, elle peut devenir néfaste si on ne la traite pas à temps.

Quelles sont les causes de la dyshidrose ?

L’origine exacte de la dyshidrose est jusqu’à ce jour inconnue. Cependant, de nombreux dermatologues et spécialistes se sont permis d’évoquer quelques éventuels facteurs. D’après eux, l’application d’un produit agressif sur la peau ou bien la consommation d’aliments riches en histamine favorise l’apparition de l’eczéma bulleux.

Ce qui explique pourquoi les personnes atopiques ou bien allergiques sont les plus atteintes par cette maladie. Selon d’autres chercheurs, la transpiration excessive pendant les périodes chaudes ou caniculaires assure la poussée de champignons qui créent la dyshidrose.

Certains scientifiques évoquent l’ascendance et les problèmes génétiques comme la source de la dyshidrose. En effet, si un ascendant a contracté cette maladie, il est susceptible de le transmettre à ses descendants par voie sanguine.

Comment se manifeste la dyshidrose ?

Contrairement aux variantes de dermatose, la dyshidrose ne se manifeste que dans une partie limitée du corps. À ce titre, on fait allusion aux mains et aux pieds. En effet, cette maladie apparaît comme au début comme une sorte de rougeurs indolores avant d’évoluer en lésions et vésicules.

Ces séquelles se forment entre les doigts, les orteils ainsi que dans les creux des pieds et des mains. Au fur et à mesure, où cette pathologie progresse, on assiste à l’apparition de grosses bulles purulentes et s’accompagnant d’un prurit ou démangeaisons importantes.

Une fois la maladie au stade intermédiaire, les vésicules s’assèchent et se rompent en éparpillant ses toxines sur le reste du membre affecté. Ce qui risque d’engendrer un autre problème cutané.

Quels sont les traitements contre la dyshidrose ?

Pour soigner la dyshidrose, de nombreux dermatologues préconisent des crèmes à base de dermocorticoïdes. Leurs propriétés sont réputées pour éliminer les champignons responsables de l’eczéma bulleux et d’atténuer le prurit causé par cette maladie.

La fréquence de son usage varie de la gravité de la maladie. Au fur et à mesure où les effets de cette pathologie s’estompent, on réduit la dose de la crème. Une fois que la dyshidrose est complètement dissipée, ce traitement peut être pris à la demande du patient.

Des méthodes naturelles et thérapeutiques sont recommandées au malade pour soigner ce type d’eczéma. Parmi elles, figurent l’héliothérapie qui consiste à traiter la dyshidrose à l’aide d’UV. Pour ce faire, on expose fréquemment les mains et les pieds lésés aux rayons du soleil afin de tuer les bactéries et les pus que contiennent les bulles.