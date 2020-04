La tachycardie : Qu’est-ce que c’est ?

De nombreuses personnes souffrent de tachycardie dans le monde. Se caractérisant par une accélération du rythme cardiaque, cette pathologie se présente sous différentes facettes. Mais à quoi se définit la tachycardie?

Comment reconnaît-on la tachycardie ?

La tachycardie se caractérise par l’émission de plus de 100 battements par le cœur en repos. Ce qui est excessif, étant donné que la fréquence cardiaque normale oscille entre 60 à 90 pulsations par minute. En outre, elle se manifeste de façon graduelle.

Au stade initial de la maladie, l’individu ressent de légères palpitations. Au fur et à mesure où la pathologie évolue, ces battements s’intensifient. Le malade a l’impression que son cœur bat très fort et trop rapidement. Par ailleurs, il aura des sensations de malaise qui peuvent être rare au début de la maladie, mais devient par la suite très fréquente.

Au stade intermédiaire, la victime ressent des douleurs pénibles au thorax. Ce qui l’empêche de respirer tranquillement. D’ailleurs, il s’affaiblit de jour en jour et aura souvent des évanouissements ainsi que des pertes de connaissance.

Quelles sont les causes de la tachycardie ?

Plusieurs phénomènes sont à l’origine de la tachycardie. Dans la majorité des cas, elle est due à un choc émotionnel ou bien à un traumatisme psychologique. L’anxiété et la dépression peuvent faire partie de ces troubles occasionnant la tachycardie. Ces stimuli exercent une sorte de pression sur les tissus qui relie le cœur aux neurones et le pousse à palpiter.

La déshydratation est aussi l’un des facteurs originels de cette pathologie. Le manque d’eau empêche la filtration des oxygènes et entraine un dérèglement des impulsions électriques. Ce qui incite le cœur à battre plus fort qu’à la normale. Dans le cadre de la tachycardie de Bouveret, l’individu connaît des confusions au niveau de l’activité cardiaque.

La fréquence peut passer d’un rythme normal à un rythme brusque et accéléré. La consommation de produits toxiques et alcoolisés y est aussi pour quelque chose. Ces stimulants provoquent le cœur en accélérant la contraction des ventricules et oreilles et conduisent à une activité cardiaque rapide.

Comment traiter et prévenir la tachycardie ?

La tachycardie se traite avec des méthodes consistant à réduire la fréquence cardiaque. Parmi ces méthodes figurent les médicaments comme les bêtabloquants ou bien les anti-arythmiques. Elles peuvent être aussi une séance de psychothérapie visant à relaxer l’esprit et donc à calmer le cœur.

Quoi qu’il en soit, il est indispensable d’hospitaliser l’individu quand ce trouble survient. De cette manière, il est plus facile de suivre son état ainsi que les remèdes à prendre. En ce qui concerne les méthodes de prévention, avoir une bonne condition de vie est la clé principale pour éviter la tachycardie.

Pour ce faire, il faut manger sainement et pratiquer régulièrement des activités physiques. En outre, il faut avoir un sommeil complet (10 heures pour les enfants et 8 heures pour les adolescents et les adultes). Il faut limiter la consommation d’alcool. Il en est de même pour la drogue et les médicaments stimulants surtout s’ils n’ont pas été prescrits par le médecin.