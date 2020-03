Quels sont les méfaits de la chlamydia sur la fertilité masculine ?

La chlamydia ne nuit pas seulement à la fertilité féminine, elle nuit aussi à la fertilité masculine.

C’est la maladie sexuellement transmissible (MST) la plus répandue en France. Comme les symptômes de la maladie ne sont souvent pas apparents, de nombreuses personnes infectées ne savent pas qu’elles sont infectées.

Des chercheurs de l’hôpital universitaire de Canalejo, La Corogne, en Espagne, ont découvert que la chlamydia nuit à la qualité du sperme masculin.

Les scientifiques ont présenté leurs résultats lors d’une conférence sur la fertilité masculine à Paris. Ils ont analysé les spermatozoïdes de 143 hommes. Ils ont été infectés par la chlamydia et une autre infection des voies urinaires et n’ont pas réussi à avoir des enfants. Ils ont constaté que le degré de fragmentation de l’ADN dans le sperme de ces hommes était trois fois plus élevé que chez les hommes en bonne santé.

En plus d’avoir un faible nombre de spermatozoïdes, ils avaient un nombre plus élevé de spermatozoïdes avec une forme défectueuse. Ils ont également constaté que le sperme des hommes infectés avait une faible mobilité (ils nageaient mal). Après avoir traité 95 des hommes infertiles pendant quatre mois, les chercheurs ont constaté que la fragmentation de l’ADN de leur sperme s’est améliorée de 36%. Pendant ce temps, 13% d’entre eux ont réussi à mettre leur partenaire enceinte. A la fin de la période de traitement, 86% des couples sont tombés enceintes. On estime qu’environ 10 % des personnes âgées de 18 à 25 ans en France sont porteuses de la bactérie responsable de l’infection à Chlamydia.

Bien que le Service National de la Santé ait mis en place un programme de dépistage très médiatisé, plusieurs experts de la santé craignent que la maladie ne soit pas prise suffisamment au sérieux.

Qu’est ce que la chlamydia ?

La chlamydia est une bactérie ; elle infecte habituellement l’urètre chez les hommes et les femmes, ainsi que le col de l’utérus des femmes. Elle peut affecter les organes reproducteurs, les yeux, ainsi qu’occasionnellement les articulations (causant une sorte d’arthrite). Une réaction à la Chlamydia peut causer des problèmes de peau occasionnels, une éruption sur le pénis ainsi que des douleurs articulaires.

Comment attrape-t-on la chlamydia ?

Vous l’obtenez en ayant des rapports sexuels non protégés.

Les symptômes courants de la chlamydia

Souvent, les personnes infectées ne présentent aucun symptôme. D’où la difficulté à la dépister. La solution serait de faire un test de santé régulier si vous avez de nombreux rapports sexuels avec de multiples partenaires.

Chez les hommes

Le plus souvent, il n’y a pas de symptômes mais les personnes infectées ressentent une sensation de picotement en urinant, une légère décharge du pénis, un gonflement des testicules et du scrotum causé par le passage de la bactérie dans les tubes qui transportent le sperme des testicules (vas deferens) et enfin une infertilité est constatée pour les cas les plus graves.

Chez le femmes

70 % des femmes infectées n’auront aucun symptôme, mais on peut constater une cervicite c’est-à-dire une infection chlamydiale autour du col de l’utérus qui se traduit par une légère augmentation des pertes vaginales. Les femmes ressentent aussi une sensation de piqûres lors de la miction.

Les symptômes de la chlamydia pendant la grossesse

L’infection peut atteindre les yeux ou les poumons du nouveau-né pendant la naissance. Comme la chlamydia peut être traitée en toute sécurité pendant la grossesse, il est important que les femmes enceintes le fassent.

Quels sont les traitements contre la contre la chlamydia ?

Un court traitement d’antibiotiques (tétracycline, azithromycine ou érythromycine).

Et le partenaire ?

Si vous êtes infecté, votre partenaire devrait consulter un médecin et être traité également s’il est infecté. Si votre partenaire n’est pas testé et qu’il est infecté, il y a un grand risque que vous soyez à nouveau infecté. De plus, il pourrait aussi infecter d’autres partenaires sexuels.