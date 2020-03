Tout sur le Molluscum Contagiosum

Bien qu’étant une maladie bénigne, contracter le Molluscum Contagiosum ne fait jamais plaisir. Au contraire, les démangeaisons qui l’accompagnent sont un véritable calvaire. Mais en fin de compte, à quoi se définit Le Molluscum Contagiosum ?

Qu’est-ce que le Molluscum Contagiosum ?

Étant une branche de la dermatose, le Molluscum Contagiosum est une éruption virale qui s’attaque à la peau. Elle est caractérisée par des papules ou des excroissances cutanées de couleur rougeâtre et s’accompagne d’irritation. Cette maladie est provoquée par un virus nommé Poxvirus, la même bactérie responsable de la variole.

Malgré sa nature bénigne, cette pathologie est très contagieuse et peut s’aggraver si on ne la traite pas à temps. Dans la plupart des cas, elle s’en prend aux nourrissons et aux enfants, mais peut aussi nuire aux adultes. Ses zones d’apparition sont assez variées, cependant cette anomalie se manifeste le plus souvent au niveau du visage, des bras et même des organes génitaux pour les adultes.

Comment le Molluscum Contagiosum se répand-il ?

Le Molluscum Contagiosum se transmet par un échange direct entre un agent malade et un individu sain. En effet, cette dermatose peut se contracter par un simple contact avec des objets infectés et utilisés par la personne atteinte ou par l’exposition à du sang contaminé. De ce fait, la transfusion sanguine favorise son accès à l’organisme.

Par ailleurs, cette pathologie se transmet par voie génétique et peut s’en prendre au fœtus ou à l’embryon lors de la grossesse. Dans certains cas, le Molluscum Contagiosum se propage par l’haleine, la transpiration et même le crachat du malade. Au cas où ce dernier tousserait ou éternuerait sans avoir pris la peine de couvrir la bouche, il risque ainsi de contaminer son entourage. En outre, cette pathologie peut s’attraper lors d’une relation sexuelle non protégée.

Comment le Molluscum Contagiosum se manifeste-t-il ?

Le Molluscum Contagiosum est reconnaissable par l’apparition de boutons plus ou moins infectieux. Ces derniers se présentent sous forme d’excroissances dures et assez translucides avec un point brun au centre. Ils se manifestent entre 4 à 6 semaines après l’exposition de l’individu aux facteurs déclencheurs et donc après la pénétration du virus dans le corps.

Sans traitement, ces bulbes peuvent s’endurcir au fil du temps en se remplissant de pus. À son apogée, cette pathologie s’accompagne de démangeaison et d’irritation douloureuse. En dehors des paumes des mains et des semelles, ces boutons peuvent surgir sur n’importe quelle partie du corps.

Est-il-possible de traiter le Molluscum Contogiosum ?

Étant une maladie sans gravité, le Molluscum Contogiosum ne nécessite pas de traitement particulier. D’autant plus qu’il se guérisse spontanément et que la période d’incubation de son virus ne dure que quelques mois. Le temps pour lui de causer quelques ravages avant de se dissiper complètement. En outre, il existe quelques manières pour cette pathologie de disparaitre.

La première est de s’estomper peu à peu sans que l’agent ne s’en aperçoive. La seconde est de causer un eczéma assez douloureux, mais qui finira par s’atténuer au bout de quelque temps. La troisième façon pour cette anomalie de s’en aller est de provoquer une inflammation aiguë qui nécessite l’intervention d’un dermatologue et l’application d’un remède apaisant. Bien que les effets de cette pathologie soient temporaires, il est indispensable de consulter un spécialiste au cas où ils deviendraient insupportables.

Bien qu’étant une maladie bénigne, contracter le Molluscum Contagiosum ne fait jamais plaisir. Au contraire, les démangeaisons qui l’accompagnent sont un véritable calvaire. Mais en fin de compte, à quoi se définit Le Molluscum Contagiosum ?

Qu’est-ce que le Molluscum Contagiosum

Étant une branche de la dermatose, le Molluscum Contagiosum est une éruption virale qui s’attaque à la peau. Elle est caractérisée par des papules ou des excroissances cutanées de couleur rougeâtre et s’accompagne d’irritation. Cette maladie est provoquée par un virus nommé Poxvirus, la même bactérie responsable de la variole.

Malgré sa nature bénigne, cette pathologie est très contagieuse et peut s’aggraver si on ne la traite pas à temps. Dans la plupart des cas, elle s’en prend aux nourrissons et aux enfants, mais peut aussi nuire aux adultes. Ses zones d’apparition sont assez variées, cependant cette anomalie se manifeste le plus souvent au niveau du visage, des bras et même des organes génitaux pour les adultes.

Comment le Molluscum Contagiosum se répand-il ?

Le Molluscum Contagiosum se transmet par un échange direct entre un agent malade et un individu sain. En effet, cette dermatose peut se contracter par un simple contact avec des objets infectés et utilisés par la personne atteinte ou par l’exposition à du sang contaminé. De ce fait, la transfusion sanguine favorise son accès à l’organisme.

Par ailleurs, cette pathologie se transmet par voie génétique et peut s’en prendre au fœtus ou à l’embryon lors de la grossesse. Dans certains cas, le Molluscum Contagiosum se propage par l’haleine, la transpiration et même le crachat du malade. Au cas où ce dernier tousserait ou éternuerait sans avoir pris la peine de couvrir la bouche, il risque ainsi de contaminer son entourage. En outre, cette pathologie peut s’attraper lors d’une relation sexuelle non protégée.

Comment le Molluscum Contagiosum se manifeste-t-il ?

Le Molluscum Contagiosum est reconnaissable par l’apparition de boutons plus ou moins infectieux. Ces derniers se présentent sous forme d’excroissances dures et assez translucides avec un point brun au centre. Ils se manifestent entre 4 à 6 semaines après l’exposition de l’individu aux facteurs déclencheurs et donc après la pénétration du virus dans le corps.

Sans traitement, ces bulbes peuvent s’endurcir au fil du temps en se remplissant de pus. À son apogée, cette pathologie s’accompagne de démangeaison et d’irritation douloureuse. En dehors des paumes des mains et des semelles, ces boutons peuvent surgir sur n’importe quelle partie du corps.

Est-il-possible de traiter le Molluscum Contogiosum ?

Étant une maladie sans gravité, le Molluscum Contogiosum ne nécessite pas de traitement particulier. D’autant plus qu’il se guérisse spontanément et que la période d’incubation de son virus ne dure que quelques mois. Le temps pour lui de causer quelques ravages avant de se dissiper complètement. En outre, il existe quelques manières pour cette pathologie de disparaitre.

La première est de s’estomper peu à peu sans que l’agent ne s’en aperçoive. La seconde est de causer un eczéma assez douloureux, mais qui finira par s’atténuer au bout de quelque temps. La troisième façon pour cette anomalie de s’en aller est de provoquer une inflammation aiguë qui nécessite l’intervention d’un dermatologue et l’application d’un remède apaisant. Bien que les effets de cette pathologie soient temporaires, il est indispensable de consulter un spécialiste au cas où ils deviendraient insupportables.