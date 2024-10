Des effets secondaires amplifiés avec la vaccination Covid-19 et grippe simultanée ?

La nouvelle campagne de vaccination pour la grippe et le coronavirus débute ce mardi 15 octobre 2024, accessible à tous. Pensez-vous à vous faire vacciner ?

Tl;dr La campagne de vaccination contre le coronavirus et la grippe recommence le 15 octobre 2024.

Faire une double vaccination le même jour n’entraîne pas d’effets secondaires supplémentaires.

Il est possible d’espacer les deux injections pour plus de confort.

La double campagne de vaccination est lancée

Le 15 octobre 2024 marque le lancement de la nouvelle campagne de vaccination contre le coronavirus et la grippe saisonnière. Cette initiative d’importance majeure pour la santé publique est ouverte à tous, chacun étant libre de recevoir une injection.

Double vaccination : quels risques ?

Le ministère de la Santé rappelle qu’il est tout à fait possible de se faire vacciner contre le Covid-19 et la grippe le même jour. « Nous n’avons pas de remontées allant en ce sens d’un point de vue scientifique et technique », assure l’institution. Il n’existe donc pas de risques accrus d’effets secondaires suite à une double vaccination.

Cependant, l’immunologue Jean-Daniel Lelièvre précise la distinction entre réactogénicité – réactions attendues telles que la fièvre, la douleur ou les symptômes grippaux – et les effets secondaires plus graves. « Non, il n’y a pas d’addition des effets secondaires si on reçoit deux injections le même jour », confirme-t-il.

Une pratique courante

Le Pr Lelièvre compare la vaccination simultanée à l’administration de vaccins combinés chez les nourrissons, tels que le ROR (rougeole, oreillons, rubéole). Il ajoute que « Si le premier vaccin donne de la fièvre (39°C), et le second aussi à 39°C, on n’aura pas pour conséquence une température à 41°C si on fait les deux en même temps. »

Des avantages à la double vaccination

Outre l’absence de risques supplémentaires, la double vaccination offre des avantages pratiques. « Faire deux vaccins en même temps permet d’améliorer l’adhésion des populations vaccinées », explique le Pr Lelièvre. Un seul rendez-vous suffit, réduisant ainsi les absences au travail et les déplacements.

Si malgré tout, vous préférez espacer vos injections, cela reste possible et n’affectera pas l’efficacité de la vaccination. Toutefois, vous risquez de cumuler les effets indésirables de chaque vaccin en peu de temps. Alors, pourquoi ne pas tout faire en une seule fois ?