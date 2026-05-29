35 ans et plus : un médecin du NHS partage 5 astuces simples pour rester jeune

Passé le cap des 35 ans, adopter certaines habitudes peut aider à préserver sa jeunesse. Un médecin du NHS partage cinq conseils pratiques et faciles à intégrer au quotidien, pour rester en forme et ralentir les effets du temps.

Tl;dr Adoptez cinq habitudes clés après 35 ans.

Optimisez lumière matinale, VO2 max, équilibre, muscles et tension.

Simples, rapides et sans équipement pour bien vieillir.

À partir de 35 ans : un tournant physiologique souvent sous-estimé

Passé le cap des 35 ans, de nombreux changements biologiques subtils s’opèrent. Si certains continuent de miser sur leur routine de soins pour préserver leur jeunesse, la réalité est plus complexe : la santé cardiovasculaire ou encore les capacités cognitives évoluent en profondeur, bien avant que les premiers signes ne se manifestent à l’extérieur. Cette période constitue pourtant une opportunité précieuse. C’est ce que rappelle le docteur Amir Khan, généraliste au sein du NHS et figure médicale sur ITV. Selon lui, il existe cinq habitudes, validées par la science, qui permettent réellement d’influencer positivement le processus de vieillissement.

Cinq gestes simples aux effets profonds

Loin des solutions complexes ou coûteuses, ces recommandations ne requièrent ni équipement sophistiqué ni temps démesuré. Voici les pratiques essentielles mises en avant par le Dr Khan pour ceux qui souhaitent préserver leur capital santé après 35 ans :

Lumière matinale : Exposer ses yeux à la lumière naturelle dès le matin réinitialise l’horloge biologique interne, favorisant énergie diurne et sommeil réparateur. Une étude récente menée par la University of Washington School of Medicine démontre que quelques minutes suffisent à stimuler les bons signaux cérébraux.

Exposer ses yeux à la lumière naturelle dès le matin réinitialise l’horloge biologique interne, favorisant énergie diurne et sommeil réparateur. Une étude récente menée par la University of Washington School of Medicine démontre que quelques minutes suffisent à stimuler les bons signaux cérébraux. Soutien du VO2 max : Pas besoin d’un entraînement intensif : de courtes séquences d’effort soutenu (par exemple monter rapidement des escaliers) suffisent à améliorer la capacité du corps à utiliser l’oxygène — un indicateur majeur de longévité selon le médecin.

Pas besoin d’un entraînement intensif : de courtes séquences d’effort soutenu (par exemple monter rapidement des escaliers) suffisent à améliorer la capacité du corps à utiliser l’oxygène — un indicateur majeur de longévité selon le médecin. Contrôle régulier de la tension artérielle : L’hypertension, souvent silencieuse, progresse avec l’âge. Prendre sa tension chaque mois permet d’intervenir à temps et ainsi limiter les risques majeurs pour le cœur et les artères.

L’équilibre et la force musculaire : deux piliers négligés

Autre point trop souvent relégué au second plan : l’équilibre. Travailler sa stabilité – ne serait-ce qu’en restant debout sur une jambe durant le brossage des dents – sollicite cerveau, oreille interne et capteurs sensoriels musculaires. Cet exercice simple diminue considérablement les risques de chute avec l’âge.

Dans la même logique, renforcer muscles et os prend toute son importance dès la quarantaine. Selon Dr Khan, des séances courtes, mais régulières d’exercices de résistance permettent non seulement de contrer la sarcopénie – cette perte progressive de masse musculaire – mais aussi d’améliorer le métabolisme global et la solidité osseuse.

Ainsi se construit un vieillissement en pleine forme

Adopter ces gestes quotidiens pourrait transformer durablement notre rapport à l’âge. Comme aime à le rappeler Dr Khan : « Mieux vaut prévenir que guérir ». Quelques minutes investies chaque jour suffisent parfois à changer profondément la trajectoire de notre santé future.