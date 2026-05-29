À quel moment de la journée savourer son café pour en tirer le meilleur ?

Déterminer le moment idéal pour savourer une tasse de café suscite l’intérêt de nombreux amateurs de cette boisson. Plusieurs facteurs, comme le rythme biologique et les effets de la caféine, entrent en jeu pour optimiser ses bienfaits.

Tl;dr Le café matinal maximise ses bienfaits sur la santé.

La consommation tardive perturbe sommeil et rythmes biologiques.

Le moment du café importe autant que sa quantité.

Café : Un allié santé à bien synchroniser

Commencer la journée avec une tasse de café n’est pas qu’un rituel réconfortant : selon plusieurs études récentes, ce geste aurait des effets mesurables sur le bien-être et la santé. Si beaucoup associent spontanément le café à l’énergie ou à un « coup de pouce » pour affronter les défis quotidiens – discussions délicates, longues soirées de travail ou simple fatigue –, il semble que le bénéfice ne se limite pas à cette dimension subjective.

L’impact du timing sur les bienfaits

Les recherches menées notamment par l’Université de Bielefeld et l’Université de Warwick, publiées dans Scientific Reports, mettent en lumière une réalité moins intuitive : le moment où l’on consomme son café joue un rôle clé. « C’est non seulement la quantité de café, mais aussi le timing qui compte réellement », explique le professeur Lu Qi (Celia Scott Weatherhead School of Public Health and Tropical Medicine, Tulane University).

Selon ces travaux, consommer du café dans la matinée favoriserait une humeur plus stable et réduirait le risque de mortalité toutes causes confondues, y compris celui lié aux maladies cardiovasculaires : jusqu’à 16 % de réduction du risque global, et même 31 % concernant les décès d’origine cardiaque. La raison ? Le café pris plus tard dans la journée pourrait perturber les rythmes circadiens, en particulier la sécrétion de mélatonine, hormone essentielle à l’endormissement.

Pourquoi éviter le café en soirée ?

Boire du café en fin d’après-midi ou en soirée, selon les chercheurs de la European Society of Cardiology, tend à dérégler notre horloge interne. Cette perturbation a pour conséquences possibles :

Surcharge du système nerveux sympathique lors d’une période censée être calme.

Baisse de production naturelle de mélatonine.

Difficultés d’endormissement ou troubles du sommeil.

Le rythme biologique connaît déjà un pic naturel d’activité au réveil qui décroît au fil des heures ; ajouter une dose de caféine trop tard peut donc aggraver certains facteurs de risque cardiovasculaire tels que l’inflammation ou l’hypertension.

Synthèse et perspective future

Loin d’être anecdotique, le choix du moment pour savourer son café influe directement sur ses effets protecteurs contre des pathologies comme le diabète de type 2, la maladie hépatique non alcoolique (NAFLD), ou encore la maladie de Parkinson. En définitive, pour optimiser ses vertus tout en limitant les désagréments, il vaut mieux privilégier une consommation matinale. Un paramètre simple, mais trop souvent négligé dans nos habitudes alimentaires – dont on pourrait bientôt reparler dans les recommandations officielles.