4 signes d’alerte de la surconsommation de glucides à ne pas ignorer

Pour que notre corps, en particulier nos muscles et notre cerveau, fonctionne correctement, les glucides sont essentiels. Cependant, bien qu'ils soient notre principale source d'énergie, leur consommation excessive peut être problématique. Comment détecter une surconsommation de glucides ?

Glucides : un carburant essentiel, mais à consommer avec modération

Les glucides sont des macronutriments essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Ils sont le carburant principal de notre corps, nécessaires en particulier pour les muscles et le cerveau. Cependant, leur surconsommation peut avoir des conséquences indésirables. Voici les signes à surveiller qui indiquent une consommation excessive de glucides.

Surconsommation de glucides : quels sont les signes ?

Les glucides, présents dans le pain blanc, les céréales transformées, les pâtes, les fruits ou encore les biscuits, sont une source d’énergie indispensable. Toutefois, lorsqu’ils sont consommés en trop grande quantité, ils sont stockés dans les cellules sous forme de graisses, provoquant ainsi une prise de poids.

De plus, la fermentation des glucides peut engendrer une surproduction de gaz intestinaux, une sensation de ballonnement et des douleurs abdominales. Ces signes peuvent indiquer des gaz et des ballonnements.

En outre, une consommation excessive de glucides, surtout s’ils sont simples, peut entraîner une fatigue intense. En effet, le pancréas est davantage sollicité, ce qui peut diminuer notre niveau d’énergie.

Enfin, une alimentation trop riche en glucides peut augmenter le risque d’imperfections cutanées. La peau du visage peut devenir sujette à l’acné, en raison d’une surconsommation de certains aliments tels que le riz blanc, le pain blanc, les bonbons ou encore les produits laitiers.

La modération, clé d’une alimentation saine

Il est recommandé de consommer en moyenne entre 200 et 300 grammes de glucides par jour. Une alimentation équilibrée est essentielle pour notre santé et notre bien-être. Il est donc important de veiller à ne pas abuser des glucides.