Mastiquez-vous suffisamment correctement pour ne pas mettre votre santé en péril ?

Votre santé est-elle compromise car vous ne mâchez pas correctement vos aliments ? Découvrez les trois éléments clés à connaître pour comprendre l'importance d'une bonne mastication pour votre bien-être.

Tl;dr Une mauvaise mastication peut entraîner des problèmes de digestion.

Manger vite peut affecter notre satiété et notre poids.

Une mastication insuffisante peut avoir des conséquences sur la santé générale.

La mastication, un geste simple pour une santé optimale

Dans le rythme effréné de notre quotidien, nous oublions souvent de prêter attention à une étape fondamentale de notre alimentation : la mastication. Cette négligence peut pourtant avoir des conséquences sur notre santé.

Les dangers d’une mastication insuffisante

La mastication est le premier stade de notre digestion. Elle permet de décomposer les aliments en petits morceaux pour faciliter leur traitement par l’estomac et les intestins. De plus, notre salive contient des enzymes digestives qui commencent à dégrader les glucides dès la bouche. Lorsque nous ne mastiquons pas correctement, notre système digestif est surmené et cela peut entraîner des problèmes tels que des ballonnements et des remontées acides.

Le lien entre mastication et satiété

Combien de fois avons-nous mangé rapidement pour ensuite se sentir trop plein ? Quand on mâche lentement, notre cerveau a le temps de percevoir la sensation de satiété. Une étude de 2015 parue dans la revue Physiology and Behavior a ainsi montré que mastiquer plus peut diminuer la faim et l’ingestion de nourriture. Cela pourrait être lié à la libération d’hormones intestinales responsables de la satiété.

Les impacts de la mastication sur la santé générale

La mastication ne concerne pas uniquement la digestion, elle est également liée à notre santé et notre qualité de vie en général. Une étude de 2023 publiée dans la revue Food Science and Nutrition a mis en évidence l’importance de la fonction de mastication comme contributeur physiologique à la santé générale. Une mastication insuffisante peut ainsi :

Diminuer l’absorption des nutriments.

Provoquer des problèmes de dents et de gencives.

Affecter la santé cognitive.

Des conseils pour bien mâcher

Si vous vous rendez compte que vous avalez votre nourriture sans prendre le temps de la mâcher, il est temps de changer vos habitudes. Voici comment vous pouvez commencer :

Mâchez chaque bouchée 25 à 40 fois.

Prenez de petites bouchées.

Posez votre fourchette entre chaque bouchée.

N’oubliez pas, boire de l’eau aide le corps à mieux traiter les aliments, mais évitez de « diluer » de grosses bouchées avec de l’eau. Ainsi, vous pourrez pleinement bénéficier des bienfaits de la mastication.