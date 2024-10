Une étude révèle les 4 aliments ultra-transformés les plus dangereux pour les diabétiques

Les aliments ultra-transformés, connus pour leur forte teneur en sucre, en gras et en produits chimiques, sont sous le feu des projecteurs. En effet, une récente étude a mis en évidence que quatre de ces produits pourraient provoquer un diabète de type 2. Quels sont ces quatre aliments à risque ?

Tl;dr Les aliments ultra-transformés pourraient déclencher le diabète de type 2.

Quatre types d’aliments ultra-transformés sont particulièrement en cause.

L’étude a été menée sur 312.000 personnes pendant 11 ans.

Remplacer ces aliments par des produits moins transformés réduirait le risque.

Les dangers des aliments ultra-transformés

Les aliments ultra-transformés sont bien connus pour leur forte teneur en sucre, en gras et en produits chimiques, leur réputation n’est plus à faire. Une étude récente publiée dans le journal médical The Lancet Regional Health – Europe vient corroborer cette image négative.

Quels aliments sont en cause ?

Quatre types d’aliments ultra-transformés ont été identifiés comme susceptibles de provoquer un diabète de type 2. Il s’agit des snacks salés, des produits d’origine animale tels que les viandes transformées, des plats préparés prêts à consommer et des boissons sucrées ou édulcorées artificiellement.

Une étude de grande envergure

L’étude a été menée sur une durée de 11 ans et a impliqué 312.000 personnes de huit pays européens. Environ 15.000 d’entre elles ont développé un diabète de type 2. Les chercheurs ont conclu que l’augmentation de 10% de la consommation de produits ultra-transformés est associée à une augmentation de 17% du risque de diabète.

De plus, il a été observé que le remplacement de ces aliments par des alternatives non ou peu transformées, comme les œufs, le lait, les fruits et légumes, ou par des aliments transformés mais moins nocifs, comme le poisson en conserve, le fromage, le pain et les fruits et légumes en conserve, permettait de réduire ce risque.