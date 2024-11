La consommation de viande rouge vient-elle réduire ou augmenter le risque de diabète ?

Découvrez comment la consommation de viande rouge peut réduire ou augmenter le risque de diabète, selon une explication d'un nutritionniste.

Tl;dr Consommation régulière de viande rouge liée à des maladies chroniques.

Risque accru de diabète de type 2 avec la consommation de viande.

Recommandation d’un régime méditerranéen pour une meilleure santé.

Viande rouge : un lien avec des maladies chroniques

Selon des recherches récentes, une consommation régulière de viande rouge pourrait s’avérer néfaste pour la santé, augmentant le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques et le cancer. Une étude récente suggère également que la consommation fréquente de viande rouge peut augmenter le risque de diabète de type 2.

Une étude sérieuse

Cette conclusion est le fruit d’une recherche menée par l’Université de Cambridge, qui a étudié plus de deux millions de participants issus des populations européennes et nord-américaines. Dans cette enquête, publiée dans le journal The Lancet Diabetes and Endocrinology, ont été examinées les associations entre la consommation de viande rouge non transformée, de viande transformée et de volaille avec le diabète de type 2.

Des chiffres alarmants

Au cours du suivi de 10 ans de 1,97 million d’adultes, 107 271 cas de diabète de type 2 ont été enregistrés. L’étude a révélé un lien clair entre une consommation plus élevée de viandes rouges et transformées et un risque accru de diabète de type 2. Selon l’étude, les individus qui consommaient 50 grammes de viande transformée par jour augmentaient leur risque de diabète de 15%, tandis que chez ceux qui consommaient 100 grammes de viande rouge non transformée par jour, le risque augmentait de 10%.

Des alternatives pour une meilleure santé

Le Dr Federica Amati, nutritionniste et auteure, affirme que ceux qui suivent un régime carnivore sont plus susceptibles de développer un diabète de type 2. Elle recommande de suivre un régime méditerranéen pour réduire le risque de diabète et avoir un impact positif sur le métabolisme. « Un régime riche en légumes, fruits, céréales complètes, légumineuses, noix et graines, avec de l’huile d’olive extra vierge et du poisson gras comme source préférée de protéines animales, peut s’avérer bénéfique », ajoute-t-elle.

En dépit de la présence de nutriments essentiels tels que les protéines, la vitamine B12 et le zinc, une consommation régulière de viande rouge peut avoir un effet néfaste sur la santé en général.