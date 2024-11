5 postures de yoga dangereuses pour les cardiaques

Ces 5 positions de yoga pourraient être dangereuses pour les patients cardiaques.

Tl;dr Le yoga peut être bénéfique pour la santé, mais certaines postures sont déconseillées pour les personnes atteintes de maladies cardiaques.

Cinq postures sont particulièrement risquées : Sirsasana, Chakrasana, Navasana, Sarvangasana et Halasana.

Ces postures peuvent provoquer une augmentation de la pression sanguine et du rythme cardiaque, ce qui peut être dangereux pour les personnes atteintes de maladies cardiaques.

Le yoga et le cœur : une relation à double tranchant

Pratique de bien-être reconnue, le yoga peut avoir un impact significatif sur notre santé globale. Toutefois, si vous souffrez d’une pathologie cardiaque, certaines postures de yoga pourraient représenter un risque pour vous.

Les postures à éviter en cas de maladie cardiaque

Parmi ces postures, on retrouve notamment le Sirsasana, aussi appelé la posture de la tête. Celle-ci, bien que bénéfique en soi, peut causer une pression considérable sur le cœur en raison du flux sanguin qui se dirige vers la tête. Une telle variation de la pression artérielle peut être dangereuse pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques.

De même, le Chakrasana ou posture de la roue, qui nécessite une cambrure du dos en forme de demi-cercle, peut augmenter la tension sur le système cardiovasculaire. Cette posture, qui élève la fréquence cardiaque, peut conduire à un essoufflement et à des arythmies et est donc déconseillée aux patients cardiaques.

Les autres postures à risque

« Navasana », ou posture du bateau, qui sollicite les muscles abdominaux, peut également augmenter la tension artérielle et la fréquence cardiaque. De même, la posture « Sarvangasana », ou posture de la chandelle, où le corps est inversé et soutenu par les épaules, peut provoquer une élévation de la pression sanguine et constituer une contrainte pour le cœur.

Enfin, « Halasana », ou posture de la charrue, qui consiste à se coucher sur le dos, à lever les jambes, à les ramener par-dessus la tête et à toucher le sol avec les orteils, peut comprimer la poitrine et restreindre la capacité pulmonaire, rendant la respiration difficile.

Prudence et bienveillance

Bien que le yoga puisse apporter de nombreux bienfaits pour la santé, il est impératif d’être conscient des risques potentiels que certaines postures peuvent présenter pour les personnes atteintes de maladies cardiaques. L’approche la plus sûre reste toujours d’adapter sa pratique en fonction de son état de santé et de consulter un professionnel de santé avant de se lancer dans une nouvelle activité physique.