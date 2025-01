7 exercices à faire au bureau pour diminuer la graisse abdominale

Découvrez sept exercices à faire depuis votre bureau qui vous aideront à réduire efficacement la graisse abdominale.

Tl;dr Il est possible de perdre du poids en restant assis à son bureau.

Des exercices ciblant les muscles abdominaux peuvent être effectués depuis son lieu de travail.

Sept exercices spécifiques sont présentés pour aider à rester actif au travail.

Si vous êtes parmi ceux qui passent la majeure partie de leur journée assis à un bureau, sachez que vous n’êtes pas seul. Plus encore, il existe des solutions pour lutter contre la prise de poids qui en découle, et plus précisément, contre le surpoids abdominal. Avez-vous déjà envisagé de faire des exercices pour perdre du ventre sans même quitter votre bureau ? C’est bel et bien possible ! Il est facile d’intégrer des exercices de bureau à votre routine quotidienne. Voici sept exercices qui ciblent vos muscles abdominaux et vous aideront à rester actif, même au travail.

Levées de genoux assis

Cet exercice est idéal pour solliciter vos muscles abdominaux inférieurs. Les étapes à suivre sont simples :

Asseyez-vous au bord de votre chaise, le dos droit, les pieds à plat sur le sol.

Tenez-vous aux côtés de la chaise pour vous soutenir.

Amenez lentement vos deux jambes à votre poitrine, en gardant votre dos droit.

« Évitez de vous pencher en arrière ou de vous affaisser, car cela diminuera l’effet sur vos abdos. »

Les torsions de chaise

Les torsions sont un excellent moyen de travailler vos obliques, les muscles situés sur les côtés de votre abdomen. Voici comment faire :

Asseyez-vous droit sur votre chaise, les pieds bien à plat sur le sol.

Placez vos mains derrière votre tête ou sur vos hanches.

Tournez lentement votre buste vers la droite, en gardant vos hanches immobiles.

« Expirez lorsque vous tournez et inspirez lorsque vous revenez au centre pour de meilleurs résultats. »

Crunches de bureau

Cette version des crunchs assis cible vos muscles abdominaux centraux. Suivez ces étapes :

Asseyez-vous légèrement en avant sur votre chaise, en gardant votre dos droit et vos pieds au sol.

Penchez-vous légèrement en arrière, créant un petit espace entre votre dos et la chaise.

Serrez vos muscles abdominaux et rapprochez votre poitrine de vos genoux sans bouger votre partie inférieure du corps.

« Concentrez-vous sur la contraction de vos abdos lors de chaque crunch pour une efficacité maximale. »

Inclinaisons latérales assises

Les inclinaisons latérales aident à tonifier vos obliques et à améliorer votre flexibilité. Voici comment procéder :

Asseyez-vous droit, les pieds à plat sur le sol et les mains posées sur vos cuisses.

Levez votre bras droit au-dessus de votre tête.

Penchez lentement votre buste vers la gauche, en atteignant le sol avec votre main gauche.

« Évitez de vous pencher en avant ou en arrière ; concentrez le mouvement sur vos côtés. »

Lever de jambes

Cet exercice simple renforce vos abdominaux inférieurs et vos cuisses. Les étapes à suivre :

Asseyez-vous sur votre chaise, les jambes tendues devant vous.

Gardez vos pieds joints et soulevez lentement vos jambes jusqu’à ce qu’elles soient parallèles au sol.

Maintenez cette position pendant 5 à 10 secondes, puis abaissez vos jambes.

« Placez vos mains sur la chaise pour l’équilibre et évitez les mouvements brusques. »

Redressements assis

C’est une manière discrète et efficace de tonifier votre sangle abdominale tout en restant assis. Suivez ces étapes :

Asseyez-vous droit, les pieds à plat sur le sol.

Tirez votre nombril vers votre colonne vertébrale autant que vous le pouvez.

Maintenez cette position pendant 10 à 15 secondes, puis relâchez.

« Faites cet exercice tout au long de la journée pour de meilleurs résultats. Il est suffisamment subtil pour être fait pendant les réunions ! »

Planche de bureau (modifiée)

Cette version modifiée de la planche sollicite votre sangle abdominale et renforce votre région médiane. Voici comment faire :

Reculez votre chaise et posez vos avant-bras sur votre bureau.

Reculez légèrement vos pieds tout en maintenant une ligne droite de la tête aux talons.

Maintenez cette position pendant 10 à 15 secondes avant de revenir à une position assise.

« Ne laissez pas votre dos s’affaisser et maintenez votre sangle abdominale forte tout au long de l’exercice. »