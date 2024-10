Nouvelle recherche sur les différents types de graisse abdominale

Découvrez une action simple pour rendre votre graisse abdominale plus saine, selon de nouvelles recherches. Toute graisse du ventre n'est pas identique !

Tl;dr La graisse abdominale des sportifs réguliers est plus saine et plus efficace.

Une étude révèle que l’exercice modifie la graisse pour un stockage plus sain.

L’exercice régulier améliore la santé de la graisse, mais la fréquence optimale reste à déterminer.

La graisse n’est pas toujours l’ennemi

On a tendance à penser que toute graisse abdominale est néfaste, mais de nouvelles recherches démontrent que ce n’est pas le cas. Le tissu adipeux présent dans l’abdomen des personnes qui pratiquent régulièrement de l’exercice est non seulement plus sain, mais aussi plus efficace.

Les bienfaits de l’exercice sur la graisse abdominale

Une étude publiée récemment dans la revue Nature Metabolism a révélé que le comportement de la graisse abdominale diffère chez les personnes en surpoids ou obèses qui pratiquent régulièrement de l’exercice comparativement à celles qui ne le font pas. Jeffrey Horowitz, PhD, chercheur principal et professeur de science du mouvement à l’Université du Michigan, explique que « l’exercice régulier pendant plusieurs mois à des années semble modifier votre tissu adipeux de manière à vous permettre de stocker votre graisse corporelle de manière plus saine. »

Une graisse plus « saine »

Alors, qu’entend-on par graisse « plus saine » ? Il existe de nombreux facteurs qui peuvent rendre la graisse corporelle plus saine, comme son emplacement. La graisse viscérale, par exemple, qui se trouve profondément dans l’abdomen et entoure les organes internes, est un type de graisse plus dangereux. À l’inverse, la graisse sous-cutanée, située juste sous la peau, est bénéfique. Elle est une source d’énergie et peut offrir une certaine protection et une régulation de la température pour le corps. Cependant, un excès de graisse globale est toujours lié à des problèmes de santé, tels que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et le diabète.

Exercice et santé de la graisse

Des quantités modérées d’exercice améliorent de nombreux résultats de santé, tels que le diabète, les maladies cardiaques et les troubles de l’humeur, entre autres. Cependant, il n’est pas encore clair combien de temps et à quelle fréquence vous devez faire de l’exercice pour voir les bénéfices d’un stockage sain des graisses. Les chercheurs notent cependant que chaque séance d’exercice favorise des réponses très réelles et cliniquement pertinentes dans les heures qui suivent, comme une meilleure sensibilité à l’insuline et une pression artérielle plus basse.