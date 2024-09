Antidouleurs: Passage à l’ordonnance ‘sécurisée’ face au danger

Cette mesure, bien qu’elle puisse sembler contraignante, est une avancée majeure pour la sécurité des patients. Elle vise à limiter les abus et les risques liés à la prise de ces médicaments. Toutefois, elle soulève également la question de l’accessibilité au soulagement de la douleur . Il est donc essentiel que cette restriction s’accompagne d’une sensibilisation et d’un accompagnement adapté des patients.

Il est nécessaire de respecter scrupuleusement la posologie, la durée de traitement et l’intervalle entre les prises de ces médicaments. En cas d’ingestion non conforme ou d’effets indésirables, il est impératif de contacter un centre antipoison ou un service d’urgence.

Les antalgiques concernés par cette nouvelle directive sont le Tramadol, la codéine et la dihydrocodéine. « Nous alignons également la durée maximale de prescription de la codéine sur celle du tramadol : ces médicaments ne pourront pas être prescrits plus de trois mois (12 semaines) sans nécessiter une nouvelle ordonnance sécurisée », précise l’ANSM.

À partir du 1er décembre 2024 , ces médicaments ne seront délivrés qu’à la suite d’une prescription sur une ordonnance dite « sécurisée ». Cette procédure, mise en place par le décret n°99-249 du 31 mars 1999, présente des spécifications techniques garantissant l’identité du prescripteur et du destinataire du médicament. Par cette mesure, l’ANSM compte réduire les risques de falsifications et d’abus liés à ces médicaments.

