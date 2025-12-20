Ibuprofène, oméprazole : un cardiologue alerte sur des dangers majeurs pour la santé

Un cardiologue alerte sur les dangers potentiels pour la santé liés à la prise d’ibuprofène ou d’oméprazole, deux médicaments couramment utilisés, en mettant en avant des risques sérieux parfois méconnus du grand public.

Médicaments courants : de nouveaux doutes sur leur innocuité

Ce n’est sans doute pas la première fois que l’on évoque les possibles dangers des médicaments en vente libre, mais l’alerte lancée récemment par le cardiologue Dr Aurelio Rojas vient bousculer certaines certitudes bien ancrées. Loin des traitements rares, ce sont deux piliers de nos armoires à pharmacie qui se retrouvent aujourd’hui pointés du doigt : l’ibuprofène et l’oméprazole. Utilisés pour soulager douleurs, fièvres ou brûlures d’estomac, ils font partie du quotidien de millions de personnes.

L’envers du décor : des effets secondaires méconnus

Ces médicaments, consommés sans forcément réfléchir aux conséquences sur le long terme, recèlent pourtant des risques parfois sous-estimés. Pour l’oméprazole, régulièrement prescrit – plus de 73 millions de fois en seulement deux ans selon le NHS britannique – la liste des effets indésirables s’allonge au fil des études. Le dérèglement du métabolisme de certains minéraux essentiels, comme le magnésium ou le fer, ainsi qu’une baisse du taux de vitamine B12 inquiètent particulièrement les spécialistes : énergie en berne, récupération difficile et même atteinte possible à la santé cardiaque. D’ailleurs, l’organisme public britannique recommande de ne pas dépasser deux semaines d’utilisation sans avis médical.

Quant à l’ibuprofène, il n’est pas en reste. Son usage répété augmente sensiblement le risque d’ulcère gastrique, mais ce n’est là que la partie émergée de l’iceberg. Pris avant une séance sportive – parfois accompagné d’oméprazole pour « protéger » l’estomac –, il expose à un cocktail dangereux pour les reins et le système cardiovasculaire, surtout si la déshydratation entre en jeu.

Des preuves scientifiques qui s’accumulent

La prudence ne relève pas seulement du discours médical. Plusieurs recherches universitaires mettent en lumière ces dangers : ainsi, une étude menée par l’Université d’Oxford (2013) a révélé qu’une forte consommation d’ibuprofène ou de diclofénac accroît d’un tiers le risque d’événement vasculaire majeur (infarctus, AVC…). D’autres publications scientifiques soulignent :

L’association entre ibuprofène à haute dose et l’insuffisance rénale aiguë.

Lien possible entre oméprazole et aggravation des maladies rénales chroniques.

Augmentation notable (environ 20 %) du risque d’infarctus chez les utilisateurs réguliers d’inhibiteurs de la pompe à protons comme l’oméprazole.

Savoir raison garder face à l’automédication

Si ces données invitent clairement à la vigilance, elles ne doivent pas non plus déclencher une panique injustifiée. Comme toujours, il convient de consulter un professionnel avant toute prise prolongée ou répétée de ces traitements réputés anodins. Finalement, derrière leur banalité se cache une réalité plus complexe où prudence et discernement restent vos meilleurs alliés face à la tentation de l’automédication.