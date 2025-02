Évitez l’ibuprofène en présence de ces symptômes

L'agence de santé britannique, NHS, met en garde contre la prise d'ibuprofène en cas de présence de certains symptômes spécifiques.

Les réactions allergiques possibles à l’ibuprofène incluent le nez qui coule, les éruptions cutanées et les difficultés respiratoires.

L’ibuprofène n’est pas adapté à tous, notamment les personnes allergiques, les femmes enceintes et ceux ayant certains problèmes de santé.

Le NHS alerte sur les risques liés à l’usage de l’ibuprofène

Le National Health Service (NHS) britannique invite à la prudence dans l’usage de l’ibuprofène. Bien que couramment utilisé pour soulager la douleur et diminuer la fièvre, ce médicament peut entraîner des réactions adverses chez certains individus.

Symptômes d’une réaction allergique à l’ibuprofène

Le NHS conseille aux personnes qui développent un nez qui coule, des réactions cutanées ou des difficultés respiratoires après la prise d’ibuprofène de cesser immédiatement son utilisation. Ces symptômes, bien que pouvant paraître bénins, pourraient en effet être le signe d’une réaction allergique au médicament.

Usage courant de l’ibuprofène et contre-indications

L’ibuprofène est fréquemment utilisé pour soulager divers maux, tels que les douleurs de dos, les douleurs menstruelles, les maux de dents, ou encore les symptômes du rhume, de la grippe et du coronavirus (COVID-19). Il est aussi prescrit pour traiter les inflammations, comme les entorses, les foulures et les douleurs liées à l’arthrite.

Cependant, malgré son usage répandu, l’ibuprofène ne convient pas à tout le monde. Le NHS recommande notamment de ne pas utiliser ce médicament en cas d’« allergie ou de symptômes tels que les difficultés respiratoires, le nez qui coule ou les réactions cutanées après la prise d’aspirine, d’ibuprofène ou d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) tels que le naproxène ». Les femmes enceintes sont également invitées à éviter ce médicament.

Autres précautions d’emploi

Le NHS conseille de consulter un médecin ou un pharmacien avant la prise d’ibuprofène si vous avez des antécédents de saignements gastriques, d’ulcères d’estomac, de problèmes cardiaques, rénaux ou hépatiques, d’asthme, d’allergies, de maladies inflammatoires de l’intestin, ou si vous souffrez d’hypertension. Il est également déconseillé en cas de varicelle, car son usage peut augmenter le risque d’infections et de réactions cutanées. Enfin, les personnes âgées de plus de 65 ans sont plus susceptibles de développer des ulcères d’estomac avec ce médicament.