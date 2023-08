Avec l’huile d’olive, faites le plein de bienfaits santé

De récentes études sont venues confirmer les vertus de l'huile d'olive sur la santé du cerveau, mais pas uniquement !

Outre une présence appréciée dans les rangements de nos cuisines, l’huile d’olive on le sait regorge de vertus rayon cosmétique. Mais côté sanitaire, elle n’est pas en reste.

Sa composition riche en antioxydants, acides gras monoinsaturés, vitamines et autres minéraux en fait un atout à bien des niveaux : cerveau, cœur, longévité… Voici ce qu’en disent de récentes études.

Réduction du risque de démence

Présentée dans le cadre de Nutrition 2023, le rendez-vous annuel de l’American Society for Nutrition, une étude lie de façon observationnelle cet aliment à un risque moins important de décès prématuré par démence. Comme le résume Anne-Julie Tessier, principale auteure :

Notre étude renforce les directives alimentaires recommandant les huiles végétales telles que l’huile d’olive et suggère que ces recommandations favorisent non seulement la santé cardiaque mais aussi potentiellement la santé cérébrale. Opter pour l’huile d’olive (…) est un choix sûr et peut réduire le risque de démence fatale.

La chercheuse est parvenue à cette conclusion en analysant des questionnaires alimentaires et en parallèle les registres de décès de plus de 90 000 Américains sur trente ans.

Une santé cardiaque préservée

Le cœur peut aussi en bénéficier pour éviter ou réduire le risque de certaines maladies, comme l’a démontré une étude publiée dans le Journal of the American College of Cardiology en 2022, mais sous un autre angle. Ainsi, 60 000 femmes et 31 000 hommes ne présentant pas de maladies cardiovasculaires au début de la recherche ont été suivis pendant 28 ans, avec un questionnaire sur leur régime alimentaire tous les quatre ans.

Conclusions de cette recherche menée par la Harvard School of Public Health ? La consommation de plus de 7 grammes d’huile d’olive par jour (une grosse moitié de cuillère à soupe) était liée à un moindre risque de mortalité par cardiovasculaire (-19%), de mortalité par cancer (-17%), et également de mortalité par maladie neurodégénérative (-29%).

Une longévité accrue

Toujours selon cette étude, la consommation de plus d’une demi-cuillère par jour permettrait de vivre plus longtemps. Et d’autant plus si l’huile d’olive vient remplacer d’autres aliments comme le beurre, la margarine, ou encore la mayonnaise.

Au terme de leur étude, les chercheurs indiquent en outre que les propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes de l’huile d’olive pourraient contribuer à préserver la santé en général.